Риелтор рассказал о выгодных способах купить квартиру в 2025 году

«В целом да, можно купить квартиру выгодно. Вообще прогнозировать, что у нас как-то сейчас рынок сильно упадет, нет, такого прогноза я дать не могу. (…) Тем, кто хочет купить квартиру, можно сделать это сейчас, потому что можно получить какой-то дисконт, потому что если мы получим какое-то снижение по ипотечным ставкам, то мы придем к тому, что цены опять могут пойти вверх», — резюмировал эксперт.