Названы категории россиян, которым повысят соцвыплаты с 1 июня

19 мая член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что с 1 августа пройдет очередное повышение пенсий для работающих пенсионеров, основанное на индивидуальных пенсионных коэффициентах, которые они заработали в 2024 году. Максимальная прибавка составит до трех пенсионных баллов.