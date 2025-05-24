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МВД: россиянам поступают сообщения от мошенников под видом Роскомнадзора

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Жители Херсонской области и ряда других регионов РФ начали получать сообщения якобы от имени Роскомнадзора. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Источник: Freepik

«Разъединили ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество. Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) *-**-. С уважением, Роскомнадзор!» — рассказали в управлении.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники пытаются заставить людей самостоятельно связаться с ними через поддельные сообщения. В МВД подчеркнули, что сотрудники Роскомнадзора никогда не занимаются переадресацией звонков, не отправляют СМС-сообщения и не осуществляют звонки гражданам. Поэтому гражданам настоятельно рекомендуется не перезванивать на номера, указанные в подобных сообщениях.