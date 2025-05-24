МВД: россиянам поступают сообщения от мошенников под видом Роскомнадзора

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники пытаются заставить людей самостоятельно связаться с ними через поддельные сообщения. В МВД подчеркнули, что сотрудники Роскомнадзора никогда не занимаются переадресацией звонков, не отправляют СМС-сообщения и не осуществляют звонки гражданам. Поэтому гражданам настоятельно рекомендуется не перезванивать на номера, указанные в подобных сообщениях.