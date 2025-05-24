Курс рубля с 1 июня 2025 года: прогноз эксперта

«Продление правительством обязательной продажи выручки экспортёрами сегодня не оказывает никакого влияния на валютный рынок, поскольку экспортеры продают в валюту в значительных объемах по собственным соображениям — для аккумулирования рублевой ликвидности под проведение дивидендных и фискальных платежей, а также ввиду целесообразности удерживания свободных средств в российских рублях ввиду высоких ставок в экономике», — отметила она.
Сам факт продления указа при изменении конъюнктуры сможет оказать некоторое влияние на продажи в будущем, ограничивая нижнюю планку продаж уровнем 25% от всей экспортной выручки.
«Мы ожидаем, что начиная с лета, возобновится тенденция к ослаблению рубля. С одной стороны, в страну будут поступать меньшие нефтегазовые доходы из-за упавших с начала года цен на нефть, что снизит объем предложения иностранной валюты на рынке», — прогнозирует экономист.
Начнет подходить к концу дивидендный сезон, что также снизит потребность экспортеров в репатриации валютной выручки.
Одновременно с этим аналитик ожидает восстановление спроса на валюту, как со стороны импортеров, так и со стороны населения на фоне летнего сезона отпусков. Это также сыграет против рубля.
«Мы ожидаем летом возобновления движения рубля в направлении 90−95 ₽ за доллар США, 100−107 за евро и 12,4 −13 ₽ за китайский юань», — добавила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».