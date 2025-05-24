Курс рубля с 1 июня 2025 года: прогноз эксперта

На уходящей неделе рубль сумел укрепиться и достичь отметки в 80 за доллар, чего не было уже два года. Как будет развиваться ситуация на рынке в июне и каких факторов стоит опасаться — рассказала Финансам Mail Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».