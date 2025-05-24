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Россиянам объяснили, как обезопасить детей от кибермошенников на каникулах

Совместно с сенатором РФ Артемом Шейкиным киберполиция подготовила рекомендации, о том как обезопасить детей и подростков от распространённой схемы обмана в Интернете. Об этом говорится в официальном телеграм-канале Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В киберполиции отметили, что дети доверчивы, любопытны и часто не осознают рисков, связанных с общением в интернете.

«Мошенники, представляясь друзьями или авторитетными лицами, манипулируют ими, вымогая деньги или вовлекая в опасные действия», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве рекомендовали стать детективом, а не надзирателем своему ребенку.

«Вместо слежки за каждым шагом ребенка в сети, попробуйте стать его партнером в изучении интернет-пространства. Играйте вместе в онлайн-игры, смотрите интересные видео, обсуждайте мемы. Это поможет вам лучше понять, чем он увлекается, и незаметно встроить правила безопасности в его онлайн-мир», — посоветовали в киберполиции.

Помимо этого, в МВД добавили, что вместо запретов лучше прибегнут к партнерству. Запреты часто вызывают обратную реакцию. Вместо этого предложите ребенку стать вашим «цифровым консультантом» и разбираться в новых технологиях.

«Поверьте, геолокация вашей школы или дома точно не представляет интереса ни для каких вооруженных сил, ни для официальных ведомств. Настоящая защита наших детей — это доверительные отношения в семье», — пояснил первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

По его словам, когда ребенок знает, что может обратиться к родителям с любым вопросом или проблемой, когда он чувствует вашу поддержку и понимание, он гораздо менее уязвим для манипуляций и обмана.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».