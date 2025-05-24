Какие банки изменили ставки по вкладам с 17 по 23 мая 2025 года

Совкомбанк
Совкомбанк с 20 мая пересмотрел тарифы по всей линейке вкладов. Ставки по вкладу «Щедрая весна» снижены на 0,2−0,5 процентного пункта на всех сроках. Новые условия предусматривают доходность 20,8% годовых на три и шесть месяцев, 20,1% — на один год, 19,1% — на два года, 23% годовых — на три года. Максимальная ставка 23% действует при наличии платной подписки «Халва. Десятка» и совершении не менее пяти покупок по карте «Халва» на сумму от 10 тыс. рублей в месяц. При невыполнении этих условий ставка снижается до 20%. Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей.
Схожие изменения коснулись депозита «Гибкий» с возможностью частичного снятия: ставки снижены на 0,2−0,8 процентного пункта. Теперь доходность составляет 18,8% годовых на два месяца, 19,7% — на три месяца, 19,5% — на шесть месяцев, 19,1% — на девять и двенадцать месяцев, 18,1% — на два года, 22% — на три года. Повышенная ставка 22% действует на сроке три года при выполнении тех же условий, что и у вклада «Щедрая весна». В случае их отсутствия ставка снижается до 19%. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей.
МКБ
Московский кредитный банк (МКБ) с 22 мая снизил ставки по ряду вкладов на 0,25−1 процентный пункт. По вкладу «МКБ. Безусловный» на шесть месяцев ставка составляет теперь 20% годовых (-0,5 п.п.), на два года — 15% (-1 п.п.). Максимальная ставка сохраняется на уровне 20% годовых на сроках три и шесть месяцев при вложениях от 10 тыс. до 5 млн рублей. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока, предусмотрена автоматическая пролонгация два раза, пополнение и частичное снятие не допускаются.
По продукту «МКБ. Перспектива» ставки на три и шесть месяцев снижены на 0,25−0,5 процентного пункта и составляют 21% и 20,75% годовых соответственно. Максимальная ставка 21% доступна на три месяца при условии выплаты процентов в конце срока и совершения покупок по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц.
В пенсионном вкладе «МКБ. Гранд» максимальная ставка на шесть месяцев снижена на 1 п.п., до 21% годовых, на один год — на 0,25 п.п., до 19,5%. Повышенные проценты предоставляются клиентам, получающим пенсию на карту банка «Мудрость» и выбирающим выплату процентов в конце срока. Минимальная сумма вложений — 10 тыс. рублей.
Ставка по вкладу «МКБ. Преимущество» на месяц уменьшена на 1 п.п., до 17% годовых, и на сроке один год — на 0,5 п.п., до 19%. Максимальная ставка сохраняется на уровне 20% годовых на сроке полгода. Депозит оформляется через сервис «Финуслуги» для текущих пользователей.
Газпромбанк
Газпромбанк 17 мая обновил ставки по ряду депозитов, сообщает кредитная организация. По вкладу «В Плюсе» с выплатой процентов в конце срока максимальная ставка увеличена на 0,1−0,3 процентного пункта — до 20,3% на сроки четыре и шесть месяцев. Эти условия действуют при подключении опции «Накопления» в сервисах «Газпром Бонус Плюс» или «Газпром Бонус Премиум». Минимальная сумма вклада — 15 тыс. рублей.
Ставки по вкладам «В Балансе» и «В Балансе 2.0» на сроки четыре месяца снижены на 0,6 п.п., до 20,8% годовых. При этом максимальная ставка остается на уровне 21,4% при вложении средств на четыре месяца. Указанные доходности учитывают надбавку 3 п.п. за поддержание определенного среднесуточного баланса на счете карты.
По депозиту «Новые деньги» с 19 мая максимальная ставка на четыре и шесть месяцев увеличена на 0,1−0,3 п.п., до 20,3% годовых при условии внесения новых средств. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей при открытии онлайн и 300 тыс. рублей — в отделении банка. Без надбавки ставка сокращается на 1 п.п.
Россельхозбанк
Россельхозбанк с 17 мая повысил максимальные ставки на вклады на три месяца для текущих клиентов, следует из обновленных тарифов. По вкладу «Свой вклад» максимальная ставка увеличилась до 20,5% годовых при онлайн-открытии и выплате процентов в конце срока. При ежемесячной выплате процентов ставка составляет 20,15% онлайн и 19,3% в отделениях, а при оформлении вклада в офисе и выплате процентов в конце срока — 20,3%. Ранее такие ставки были доступны только новым клиентам. Минимальная сумма вложений — 5 тыс. рублей. Для вкладов «Доходный» и «Доходный пенсионный» зафиксированы аналогичные изменения для срока три месяца.
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