Какие банки изменили ставки по вкладам с 17 по 23 мая 2025 года

Схожие изменения коснулись депозита «Гибкий» с возможностью частичного снятия: ставки снижены на 0,2−0,8 процентного пункта. Теперь доходность составляет 18,8% годовых на два месяца, 19,7% — на три месяца, 19,5% — на шесть месяцев, 19,1% — на девять и двенадцать месяцев, 18,1% — на два года, 22% — на три года. Повышенная ставка 22% действует на сроке три года при выполнении тех же условий, что и у вклада «Щедрая весна». В случае их отсутствия ставка снижается до 19%. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. рублей.