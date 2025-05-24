Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы с 1 июня 2025 года

традиционно весной и летом — в сезон повышенного спроса — цены на мтройматериалы и товары для ремонта растут. За последний год такие товары подорожали на 15% — 20%. О том, как будет складываться ситуация в июне 2025 года — рассказала в беседе с Финансами Mail Инга Князева, к.э.н., сотрудник отдела научных исследований ИМЭС.