Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы с 1 июня 2025 года

По ее словам, рост цен продолжится, даже несмотря на существенное замедление темпов инфляции по сравнению с окончанием прошлого года. И рост этот будет дифференцированным по различным видам строительных материалов.
Прогнозировать конкретные цифры сложно, отметила экономист, так как многие факторы влияют на изменение цен в строительстве. Но на данный момент взрывных скачков цен на строительные материалы не будет — они могут медленно ползти вверх, отражая общую ситуацию в экономике.
«Резкий рост цен на 10−25% возможен только в условиях резкого падения курса рубля на отдельные виды строительных материалов, ценообразование на которые происходит с учетом курса», — подчеркнула Инга Князева.
Она добавила, что на стоимость стройматериалов в июне будут влиять несколько факторов, в том числе, оживление строительного цикла с весны до осени — чем выше на рынке спрос, тем выше вероятность более высокого роста цен.
На стоимости материалов также скажется общая экономическая ситуация, причем не только инфляция и курс рубля. Высокая процентная ставка делает кредиты для компаний очень дорогими, поэтому они закладывают эти расходы в стоимость товаров и услуг.
«Стоимость энергоносителей и логистики увеличивается, это также обуславливает рост цен в отдельных сегментах рынка. Так, например, на цену цемента и бетона этот фактор имеет очень существенное влияние», — сказала Инга Князева.
Меньшее влияние на рынок оказывают снижение спроса на ИЖС, интерес потребителя к более бюджетному строительству и снижение объемов строительства в целом, заключила она.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».