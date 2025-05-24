Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт рассказала, как изменятся цены на стройматериалы с 1 июня 2025 года

традиционно весной и летом — в сезон повышенного спроса — цены на мтройматериалы и товары для ремонта растут. За последний год такие товары подорожали на 15% — 20%. О том, как будет складываться ситуация в июне 2025 года — рассказала в беседе с Финансами Mail Инга Князева, к.э.н., сотрудник отдела научных исследований ИМЭС.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

По ее словам, рост цен продолжится, даже несмотря на существенное замедление темпов инфляции по сравнению с окончанием прошлого года. И рост этот будет дифференцированным по различным видам строительных материалов.

Прогнозировать конкретные цифры сложно, отметила экономист, так как многие факторы влияют на изменение цен в строительстве. Но на данный момент взрывных скачков цен на строительные материалы не будет — они могут медленно ползти вверх, отражая общую ситуацию в экономике.

«Резкий рост цен на 10−25% возможен только в условиях резкого падения курса рубля на отдельные виды строительных материалов, ценообразование на которые происходит с учетом курса», — подчеркнула Инга Князева.

Она добавила, что на стоимость стройматериалов в июне будут влиять несколько факторов, в том числе, оживление строительного цикла с весны до осени — чем выше на рынке спрос, тем выше вероятность более высокого роста цен.

На стоимости материалов также скажется общая экономическая ситуация, причем не только инфляция и курс рубля. Высокая процентная ставка делает кредиты для компаний очень дорогими, поэтому они закладывают эти расходы в стоимость товаров и услуг.

«Стоимость энергоносителей и логистики увеличивается, это также обуславливает рост цен в отдельных сегментах рынка. Так, например, на цену цемента и бетона этот фактор имеет очень существенное влияние», — сказала Инга Князева.

Меньшее влияние на рынок оказывают снижение спроса на ИЖС, интерес потребителя к более бюджетному строительству и снижение объемов строительства в целом, заключила она.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».