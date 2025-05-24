IW предрек падение ВВП Германии при вводе США пошлин в 50% на товары ЕС

Возможное введение Соединенными Штатами импортных пошлин в размере 50% на товары из ЕС может обойтись Германии примерно в €200 млрд к концу 2028 года. С такой оценкой выступил кёльнский Институт германской экономики (IW).
По подсчетам аналитиков IW, в такую сумму пошлины обойдутся немецкой экономике, если будут действовать до конца срока полномочий нынешней администрации.
В результате ВВП Германии в 2025 году снизится примерно на 0,1%, затем ущерб будет расти. Так, к 2028 году ВВП страны упадет в среднем на 1,1%, чем был бы без повышения тарифов. Если ЕС в ответ также введет соответствующие пошлины, есть риск, что ущерб экономике вырастет до €250 млрд к 2028 году, считают в IW.
Введением пошлин, по мнению аналитиков, США также навредят и самим себе. Некоторые виды продукции импортируются в страну почти исключительно из Германии: в частности, речь идет об автомобильных кранах, говорится в отчете. В 2024 году США импортировали около 95% таких кранов общей стоимостью $850 млн из Германии, подсчитали в институте.
Накануне президент США Дональд Трамп рекомендовал ввести 50-процентные пошлины в отношении Евросоюза. «Евросоюз, созданный с основной целью — извлекать выгоду из торговли с США, оказался крайне сложным партнером», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
По его словам, мощные торговые барьеры ЕС, налоги на добавленную стоимость, «нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое» привели к торговому дефициту с США в размере «свыше $250 млн в год» (вероятно, речь идет о миллиардах. По европейским данным, профицит ЕС в торговле товарами с США составил в 2024 году около $227 млрд), что «совершенно неприемлемо».
По его словам, переговоры Вашингтона с Брюсселем «ни к чему не приводят». 50-процентные пошлины на товары из ЕС республиканец рекомендовал ввести с 1 июня 2025 года. Они не будут взиматься с товаров, произведенных в Соединенных Штатах.
Позже Трамп заявил, что не рассматривает торговую сделку с ЕС и не знает, что Брюссель может сделать, чтобы изменить решение о введении пошлин.