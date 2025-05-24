IW предрек падение ВВП Германии при вводе США пошлин в 50% на товары ЕС

В результате ВВП Германии в 2025 году снизится примерно на 0,1%, затем ущерб будет расти. Так, к 2028 году ВВП страны упадет в среднем на 1,1%, чем был бы без повышения тарифов. Если ЕС в ответ также введет соответствующие пошлины, есть риск, что ущерб экономике вырастет до €250 млрд к 2028 году, считают в IW.