Ипотека для зумеров: в России снизился возраст оформляющих жилищные кредиты

Выраженная региональная направленность «зумерской ипотеки» объясняется просто: всё дело в цене. В Москве квартиры в среднем в два-три раза дороже, чем по России, а «порог входа» для желающих их приобрести постепенно приближается к 10 млн. Как отметила руководитель отдела ипотеки агрегатора новостроек RedCat Елена Кудрявцева, средний возраст покупателей жилья в кредит в Москве и Подмосковье составляет 30−35 лет. Молодежь не готова брать на себя кредитные обязательства. Они предпочитают снимать жилье на не очень длительный срок и менять его, когда им это будет удобно. «А вот то, что платежеспособность молодых в целом очень выросла, это факт, — отметила эксперт. — За аренду они готовы платить от 60 тыс. рублей в месяц. В возрасте 18−20 лет, как правило, еще нет детей, поэтому семейная ипотека под 6% им недоступна, а под 27% платеж будет настолько высоким, что аренда будет значительно комфортнее, чем ипотека».