Капитальная крепость: как долго доллар будет дешевле 80 рублей

Впервые за два года доллар в четверг, 22 мая, опустился ниже отметки в 80 рублей. Еще недавно такая цифра казалась почти недостижимой — особенно на фоне сложной внешнеполитической обстановки, санкционного давления и высокой инфляции. Финансы Mail разбирались, почему это произошло и как долго может продлиться.