Капитальная крепость: как долго доллар будет дешевле 80 рублей

Что стоит за укреплением рубля?
На валютных рынках ничего не происходит просто так, и резкое укрепление рубля — результат сочетания сразу нескольких факторов. Прежде всего изменилась международная обстановка: в последние недели наметились сдвиги в сторону снятии геополитического напряжения.
Инвесторы стали по-новому воспринимать риски, что повысило интерес к российским активам. Это привело к росту спроса на рубли и, соответственно, укреплению курса.
Важен и внутренний фактор: жесткая кредитно-денежная политика Центробанка. С осени прошлого года регулятор держит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это делает рублевые активы более привлекательными: деньги предпочитают оставлять в рублях, а не уводить в валюту. В результате снизилось давление на курс доллара.
«Не менее важным тут являются сравнительно высокие цены на энергоносители: Россия выступает крупным экспортером нефти и газа. Высокие мировые цены обеспечивают приток валютной выручки в страну, что дополнительно поддерживает рубль», — полагает Андреева Екатерина, к.ф.н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
Случайность или разворот?
Снижение доллара ниже 80 рублей — это не просто вспышка на фоне одной-двух новостей. Мы видим результат работы устойчивых трендов, сформировавшихся за последние месяцы. Поэтому говорить о полном развороте пока рано, но и списывать происходящее на случайность уже нельзя.
Если текущая геополитическая стабилизация продолжится, а Центробанк сохранит ключевую ставку на прежнем уровне, то рубль вполне может удержаться на текущих отметках или даже немного укрепиться. Однако следует понимать: любая новая волна внешнеполитической напряженности или падение цен на экспортные товары (нефть, газ, металлы) могут изменить ситуацию.
На этот раз государство не прибегало к прямой продаже валюты на рынке, чтобы сохранить высокий курс. Центробанк сохраняет жесткую позицию в борьбе с инфляцией: высокая ставка делает рубль «дорогим» как для потребителей, так и для бизнеса, но она же помогает удерживать валютный курс в определенном коридоре.
Кроме того, власти продолжают стимулировать расчеты в рублях в международной торговле. Это долгосрочная стратегия по снижению зависимости от доллара и укреплению статуса рубля как расчетной валюты. Параллельно продолжаются меры по контролю за движением капитала, что также снижает отток валюты.
«В то же время при сохранении ставки ЦБ на текущем уровне (шок-период пройден и мы адаптировались к нему), и первых признаках ее снижения мы снова можем увидеть обратный эффект и произойти это может уже в ближайшее время», — считает Григорий Ковшов, руководитель службы маркетинга, эксперт компании «Газинформсервис».
Это надолго?
Сегодняшний курс отражает баланс между предложением и спросом на валюту. Пока поток экспортной выручки стабилен, а спрос на доллары ограничен — рубль чувствует себя уверенно. Но в экономике все взаимосвязано, и рубль остается чувствительным к внешним шокам.
Цены на нефть и газ, санкции, действия западных центробанков: все это способно быстро изменить картину. Поэтому текущий уровень доллара — это не точка устойчивого равновесия, а скорее «плавающая» комфортная зона.
Вполне возможно, что до конца лета доллар останется в диапазоне 78−82 рубля, если не произойдет новых потрясений. Однако в долгосрочной перспективе многое будет зависеть от того, как быстро будет снижаться инфляция, начнет ли Центробанк смягчать свою политику и как изменится внешний фон.
«Я склоняюсь к мнению, что текущее укрепление рубля — это в значительной степени временное явление, обусловленное комплексом факторов, многие из которых носят искусственный характер. В долгосрочной перспективе фундаментальные факторы, такие как состояние российской экономики и инвестиционный климат, будут играть более важную роль. Сейчас многие исследователи говорят, что разворот тренда на снижение курса рубля маловероятен, однако коррекция неизбежна», — уверена Андреева Екатерина из Финансового университета.
Выстроили крепость
Сегодня рубль сегодня выглядит крепче, чем ожидалось. Но за этим стоят конкретные причины — не только жесткая политика ЦБ, но и более спокойная международная повестка и изменение торговых потоков. Укрепление валюты — не подарок судьбы, а результат изменений в экономике и политике.
Тем не менее не стоит воспринимать курс ниже 80 как «новую норму». Это рабочий диапазон на текущий момент, а рынок умеет быстро удивлять. Поэтому лучше воспринимать происходящее как сигнал: ситуация стабилизировалась, но не гарантирует спокойствия в будущем. Поэтому следим за новостями, анализируем цифры и не делаем поспешных выводов.
«Мы пока мы не видим причин, по которым курс должен резко пойти в ту или иную сторону: есть несколько факторов, отклоняющих курс, и который из них перевесит в ближайшей перспективе, вряд ли кто-то скажет сейчас наверняка. По нашим расчетам к концу года равновесный курс будет ближе к 92−97 ₽, чем к нынешним уровням», — заключает Александр Иванов, аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции».
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