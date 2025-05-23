WSJ: крупные банки США хотят создать совместный стейблкойн

Переговоры находятся на начальном этапе. В них принимают участие JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo. Ожидается, что создание стейблкойна позволит им ускорить осуществление финансовых операций, включая международные переводы, на реализацию которых у традиционной банковской системы может уходить несколько дней. Американские кредитные организации опасаются, что без учреждения собственного стейблкойна они перестанут быть конкурентоспособными в условиях активно развивающегося криптовалютного рынка.