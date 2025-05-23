В США прекратят чеканить одноцентовые монеты, сообщает CNN

По словам представителя минфина, правительство в мае сделало последний заказ заготовок для пенни. Монетный двор США будет чеканить пенни только до исчерпания их запасов.
«Это еще один пример эффективности нашей администрации для налогоплательщиков», — говорится в заявлении, которое прогнозирует экономию в 56 миллионов долларов после прекращения выпуска пенни.
Как отмечается в заявлении, отказ от пенни был ожидаемым шагом: себестоимость монеты превышала ее номинал. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился прекратить их выпуск из-за затрат.
Но проблема может усугубиться: убытки от чеканки ближайшей по номиналу пятицентовой монеты еще выше — 13,8 цента за монету (11 центов на производство и 2,8 цента на логистику) по данным за фискальный год, завершившийся в сентябре.
Пенни был одной из первых монет, выпущенных Монетным двором США после его основания в 1792 году. На первом пенни была изображена женщина с распущенными волосами, символизирующая свободу. Монета была крупнее и сделана из чистой меди, в то время как современные монеты меньшего размера сделаны из сплава меди и цинка.
Изображение Авраама Линкольна появилось на одноцентовых монетах в 1909 году в честь его 100-летнего юбилея.