В случае новых пошлин французский коньяк не смогут продавать в США

Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, а переговоры о торговле «ни к чему не ведут», поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
«Пошлины в 50%, предложенные президентом Трампом, будут означать, что мы больше не сможем продавать нашу продукцию в Соединенных Штатах, которые являются нашим крупнейшим рынком, на который приходится более 50% продаж коньяка по объему», — цитирует агентство источник.
По его словам, новые меры поставили бы французских производителей в невыгодное положение по сравнению с основными международными конкурентами, которые облагаются налогами в гораздо меньших размерах.
В апреле Федерация экспортеров вин и крепких напитков Франции (FEVS) выразила опасения, что импортные пошлины США могут привести к снижению экспорта на 800 миллионов евро.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.