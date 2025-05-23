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В МВД напомнили о схеме мошенников с Telegram

Мошенники продолжают подделывать Telegram-боты «Почты России» и компаний доставок, говорится в сообщении управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Суть схемы ведомство разъяснило в своем официальном канале в Telegram. Прежде всего, потенциальной жертве поступает звонок от якобы сотрудника в мессенджер.

«Гражданину сообщают о “проблеме с посылкой” и просят авторизоваться через Telegram-бот для “исправления ошибки”», — предупреждает МВД.

Затем, добавляет ведомство, бот с логотипом «Почты России» запрашивает данные для входа в «Госуслуги» или банковские реквизиты. Мини-приложения в Telegram не отображают URL, что усложняет проверку подлинности.

Как отмечается в публикации, введенная информация мгновенно попадает к злоумышленникам, что ведет к взлому аккаунтов, хищению средств или шантажу.

«Сотрудники госслужб не используют мессенджеры для запроса данных», — заключают в управлении.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».