В МВД напомнили о схеме мошенников с Telegram

Суть схемы ведомство разъяснило в своем официальном канале в Telegram. Прежде всего, потенциальной жертве поступает звонок от якобы сотрудника в мессенджер.
«Гражданину сообщают о “проблеме с посылкой” и просят авторизоваться через Telegram-бот для “исправления ошибки”», — предупреждает МВД.
Затем, добавляет ведомство, бот с логотипом «Почты России» запрашивает данные для входа в «Госуслуги» или банковские реквизиты. Мини-приложения в Telegram не отображают URL, что усложняет проверку подлинности.
Как отмечается в публикации, введенная информация мгновенно попадает к злоумышленникам, что ведет к взлому аккаунтов, хищению средств или шантажу.
«Сотрудники госслужб не используют мессенджеры для запроса данных», — заключают в управлении.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».