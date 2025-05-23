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Трамп рассказал, чего хочет добиться 50-процентными пошлинами

ВАШИНГТОН, 23 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает с помощью пятидесятипроцентных пошлин добиться переноса европейского производства в Соединенные Штаты.

Источник: Reuters

«Я не рассчитываю на торговую сделку с Европой. Либо компании переносят производство в США, либо будут платить пошлину», — заявил Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома.

По его словам, европейские компании смогут избежать тарифов, если разместят заводы на территории США.

«У нас уже практически 12 триллионов долларов поступает в (бюджет) страны. Ни у одного президента не было таких цифр — ни за год, ни за два, ни за три», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что предлагаемая политика введения пошлин не направлена на конфронтацию, а создает стимул для возвращения промышленных мощностей и рабочих мест в американскую экономику.