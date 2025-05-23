Торгсетям закон прописан: власти изменили правила игры между поставщиками и розницей

Принятый Федеральным собранием закон о поставках в торговые сети призван уравновесить права поставщиков и ритейлеров, снизить опасность необоснованных штрафов и повысить прозрачность договорных отношений. Тем не менее эксперты предупреждают о сохраняющихся рисках обхода норм, необходимости усиленного контроля и дополнительных мер для защиты мелких производителей. Реальное влияние закона на рынок продовольствия будет зависеть от того, как будет организовано его исполнение и насколько эффективно ФАС и другие органы смогут пресекать недобросовестные практики. Разбирались «Известия».
Штрафной маневр и бремя поставщика.
Российский парламент окончательно принял законопроект, разработанный при участии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), который вносит существенные изменения в правила взаимодействия поставщиков продовольственных товаров и торговых сетей. Нововведения призваны решить проблему навязывания заказов без подтверждения и связанных с этим штрафных санкций, которые, по мнению регулятора, ложились бременем на производителей и в конечном счете на потребителей.
Как сообщили «Известиям» в ФАС, отдельные договоры поставок до сих пор содержали условие об обязанности поставщиков поставить товары по заказам торговых сетей без предварительного подтверждения возможности такой поставки. Производители указывали на ситуации, когда сети незапланированно увеличивали объемы заказов, в том числе из-за ошибок в прогнозировании спроса. Отказаться от выполнения таких заказов поставщики не могли, опасаясь штрафов, которые, по данным ФАС, из обеспечительной меры превратились в дополнительный источник дохода для ритейлеров. Эти издержки производители вынуждены были компенсировать за счет увеличения стоимости товаров.
Сложившуюся ситуацию комментирует сенатор, заслуженный работник торговли РФ Ольга Епифанова: «Для сетей сейчас важно, чтобы товар был на полке даже в период ажиотажного спроса, отсюда такие условия договора. Но в этой ситуации вся нагрузка ложится на поставщика. Мало того что он должен во что бы то ни стало увеличить производство, он терпит убытки, если продукцию не купят». Она также добавляет, что производитель часто вынужден закладывать в цену товара риски неустойки.
Эту проблему подтверждает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков: «Сейчас поставщик обязан поставлять любой запрошенный сетью объём товара (даже если речь идет о годовом объеме), независимо от того, подтвердил он полученный от сети заказ или нет. В противном случае поставщику грозит штраф». Он отмечает, что по некоторым сетям штрафы могут превышать среднюю рентабельность в пищевой промышленности, что приводит к злоупотреблениям со стороны сетей, использующих эту практику для получения дополнительной прибыли. Поставщики, по его словам, вынуждены держать постоянный запас продовольствия, а покупателям такой подход всё равно не гарантирует наличие товара на полке.
«Союзмолоко» поддерживает работу по созданию справедливых правил работы торговых сетей и поставщиков. Проблема штрафов за недопоставку является достаточно острой, указывают в Союзе. Согласно действующим договорам, поставщик не вправе отказаться от выполнения заказа, даже если у него отсутствуют необходимые сырье, ингредиенты, упаковка или производственные мощности. При этом торговая сеть не обязана размещать заказы на фиксированные объемы и может в одностороннем порядке прекратить размещение. По оценкам «Союзмолоко», общий объем штрафов за недопоставку в молочной отрасли может достигать 3−4 млрд рублей.
Как рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, главное преимущество принятого законопроекта — он позволяет снижает риски возникновения перебоев в поставках, способствуя уходу от разовых спотовых сделок и увеличению доли долгосрочных контрактов, которые необходимы для обеспечения ценовой и физической стабильности поставок на продовольственном рынке.
Как рассказали в Минсельхозе, договоры, которые действуют в настоящее время, должны быть приведены в соответствие с данной нормой до 1 марта 2026 года. В случае если этого не произойдет в указанный срок, они будут признаны недействительными, подчеркнули в ведомстве.
По мнению Минсельхоза России, который данную инициативу поддерживает, внесенные изменения в закон позволят сельхозтоваропроизводителям избежать избыточных санкций, что снизит дополнительные издержки и благоприятно скажется на отпускных ценах.
Законодательный ответ и ожидаемые перемены.
Принятый законопроект вводит в Закон о торговле запрет на установление в договорах обязанности поставщика исполнить заказ до подтверждения возможности его поставки. В случае отсутствия такого подтверждения поставщики не должны нести ответственность. В ФАС России считают, что это будет способствовать развитию рынка, восстановлению прав поставщиков на свободу договора и обеспечению потребителей товарами по доступным ценам, так как предложения подготовлены по результатам анализа рассмотрения обращений производителей.
Ожидания от нового закона у экспертов в основном позитивные. В свою очередь Дмитрий Востриков ожидает, что законопроект снимет дополнительные риски с поставщиков и стимулирует сети к нормальному планированию.
— Новые правила позволят закрепить в договоре поставки, сколько, когда и какую продукцию поставщик должен поставить заблаговременно, в результате чего торговые сети не смогут взыскивать неустойки, если у поставщика физически не оказалось нужного объема продукции и он отказался от стихийного заказа, который поступил за несколько дней до фактической отгрузки товара. Для населения это станет гарантией наличия товара, так как ритейл сможет найти аналогичный товар у другого производителя. Также закон будет способствовать замедлению монополизации и повышению конкуренции, — считает собеседник «Известий».
Поддержку инициативе выражают и представители регионального бизнеса. Директор ООО «Хлебозавод Советского райпо» (Республика Марий Эл) Андрей Яндулин полностью поддерживает закон: «В нашей практике взаимоотношения с торговыми сетями всегда строились на взаимовыгодных и прозрачных условиях, и мы не сталкивались с какими-либо серьезными проблемами. Электронный обмен данными, который мы используем, позволяет четко фиксировать все этапы сотрудничества, исключая недопонимание и спорные моменты». Он уверен, что закон поможет упорядочить взаимодействие.
В целом как позитивный и своевременный характеризует законопроект директор АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» (ИРПЭ) Артур Гафаров. По его словам, текст принятого закона менялся на протяжении его прохождения в Госдуме, и текущая редакция олицетворяет собой определенный компромисс: «он учитывает позицию производителей о недопустимости выставления заказов со стороны торговых сетей в превышение согласованных объемов поставок. В то же время не ограничивает чрезмерно годами сложившиеся практики взаимодействия ритейлеров и поставщиков». Гафаров отмечает, что изначальный «максималистский» подход с жестким согласованием графиков мог бы принудить сети к «разовым» договорам.
Скепсис, риски и альтернативные взгляды.
Несмотря на позитивные ожидания, ряд экспертов высказывают опасения. В Рыбном союзе отмечают: «Итоговая формулировка, вошедшая в закон, к сожалению, учитывает не все рекомендации поставщиков. Как она будет применяться на практике, покажет время». Союз надеется на разъяснения ФАС и пресечение попыток обойти норму, опасаясь, что «отдельные представители ритейла найдут варианты обхода запрета и продолжат нарушать Кодекс добросовестных практик».На один из ключевых рисков, связанных с обходом новых норм, указывает и Дмитрий Востриков: «Важно, чтобы торговые сети не обходили принятые поправки путём прописывания в договоре максимальных объемов заказов без планирования торговых наименований. За такими злоупотреблениями будет пристально следить ФАС и принимать соответствующие меры к недобросовестным торговым операторам».
Серьезные сомнения в практической эффективности выражает председатель правления Башпотребсоюза Венер Ильясов, ссылаясь на многолетний опыт: «Наш опыт работы показывает: торговые сети всегда находят способы сохранить контроль над цепочками поставок». Для реальных изменений он предлагает введение обязательного предварительного согласования изменений договоров с ассоциациями поставщиков, создание быстрых внесудебных процедур урегулирования споров и жесткий мониторинг «неформальных» санкций.
Хотя инициатива и признается правильной, ее реальная действенность будет зависеть от исполнения, отмечает председатель Ленинградского областного союза потребительских обществ Юрий Птушкин. Он опасается, что крупные ритейлеры найдут способы обходить нормы, «например, заменяя штрафы “добровольными компенсациями” или просто сокращая число контрактов с мелкими поставщиками, перекладывая риски на них еще на этапе переговоров». Птушкин указывает на системную проблему нехватки ресурсов у небольших производителей для юридической защиты и предлагает упрощение доступа к арбитражу, развитие коллективных исков и грантовую поддержку для организаций потребкооперации.
Альтернативный взгляд на проблему предлагает основатель Агентства рациональных практик и методов для бизнеса, экс-работник розничных сетей Анна Тищенко. Она ставит под сомнение тезис о «произволе сетей», утверждая, что сети не заинтересованы в закупках лишних объемов, а увеличение заказов происходит из-за роста спроса. «Производители же заинтересованы в росте продаж и не должны их ограничивать тем, что не подтверждают или не выполняют заказы», — считает Тищенко. Она полагает, что новые правила могут лишить конкурентного преимущества небольших поставщиков, и отмечает, что уже более 10 лет существуют специальные системы ЭДО и EDI для подтверждения поставок, но не все поставщики ими пользуются. Тищенко считает логичным дать возможность ссылаться на подтвержденный заказ только тем, кто работает через ЭДО и EDI.
Скептически оценивает нововведения и управляющий партнер консалтинговой компании «Ритейлити» Дмитрий Токарев. По его мнению, изменения не несут дополнительной эффективности, так как штрафы и раньше можно было оспорить в суде, но поставщики боятся потерять контракты. «А хорошо оплачиваемые юристы федеральных сетей придумают новые схемы», — прогнозирует он. По его словам, главный риск для поставщика — не отношения с сетью, а умение выстраивать свои марки и процессы планирования и логистики. «Тот, кто не сумеет возить товар так, как нужно сети, даже при наличии хороших, но малоизвестных товаров будет выброшен из сетей», — заключает Токарев, добавляя, что стратегия штрафов была введена для дисциплины поставщиков, но со временем превратилась в статью дохода.
Подводя итог, директор ИРПЭ Артур Гафаров отмечает, что, какие риски остаются непокрытыми, покажет последующая практика правоприменения.