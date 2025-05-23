Торгсетям закон прописан: власти изменили правила игры между поставщиками и розницей

Альтернативный взгляд на проблему предлагает основатель Агентства рациональных практик и методов для бизнеса, экс-работник розничных сетей Анна Тищенко. Она ставит под сомнение тезис о «произволе сетей», утверждая, что сети не заинтересованы в закупках лишних объемов, а увеличение заказов происходит из-за роста спроса. «Производители же заинтересованы в росте продаж и не должны их ограничивать тем, что не подтверждают или не выполняют заказы», — считает Тищенко. Она полагает, что новые правила могут лишить конкурентного преимущества небольших поставщиков, и отмечает, что уже более 10 лет существуют специальные системы ЭДО и EDI для подтверждения поставок, но не все поставщики ими пользуются. Тищенко считает логичным дать возможность ссылаться на подтвержденный заказ только тем, кто работает через ЭДО и EDI.