15 российских компаний, которые решили не выплачивать дивиденды в 2025 году

Совет директоров «Северстали» выступил за отказ от дивидендных выплат по результатам 2024 года. Одновременно компания представила отчет за четвертый квартал и весь 2024 год: по его итогам свободный денежный поток (FCF) в четвертом квартале ушел в отрицательную зону и составил минус 2,21 млрд при положительном значении 22,24 млрд за аналогичный период прошлого года. Напомним, что промежуточные дивиденды по итогам трех, шести и девяти месяцев 2024 года «Северсталь» выплачивала.