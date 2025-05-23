15 российских компаний, которые решили не выплачивать дивиденды в 2025 году

Однако это не первые компании, которые приняли такое решение в мае.
Компании объясняют это решение необходимостью поддержания финансовой устойчивости, усиления ликвидности, а также увеличением капитальных затрат. Дополнительным фактором стали усиливающиеся долговые нагрузки. Руководства организаций предпочли использовать имеющиеся денежные средства для реинвестиций и поддержки текущей деятельности, отложив выплаты акционерам.
Крупнейшие компании-отказчики
«Норникель»
Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, мотивировав это желанием сохранить высокую кредитоспособность и финансовую устойчивость предприятия.
«Газпром»
Несмотря на ожидания рынка, компания предложила не выплачивать дивиденды третий год подряд. Окончательное решение будет принято акционерами на общем собрании 26 июня 2025 года.
«Магнит»
Рекомендация отказаться от дивидендов совпала с завершением сделки по приобретению сети «Азбука Вкуса», что стало ключевым событием для ритейлера в 2024 году.
«Яковлев»
Совет директоров авиастроительной компании «Яковлев» предложил не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Почти 95% чистой прибыли за прошлый год по РСБУ — около 6,2 млрд — планируется направить на покрытие убытков прошлых лет, а оставшиеся 326 млн будут отчислены в резервный фонд компании.
НЛМК
На заседании совета директоров НЛМК также принято решение рекомендовать невыплату дивидендов за 2024 год. На фоне этой новости акции компании снизились в моменте на 2,97%, до 120,46 за штуку, а по итогам дня падение составило 5,21% — до 117,58.
«Северсталь»
Совет директоров «Северстали» выступил за отказ от дивидендных выплат по результатам 2024 года. Одновременно компания представила отчет за четвертый квартал и весь 2024 год: по его итогам свободный денежный поток (FCF) в четвертом квартале ушел в отрицательную зону и составил минус 2,21 млрд при положительном значении 22,24 млрд за аналогичный период прошлого года. Напомним, что промежуточные дивиденды по итогам трех, шести и девяти месяцев 2024 года «Северсталь» выплачивала.
«Русагро»
Совет директоров агрохолдинга «Русагро» также рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. В числе основных причин названы рост капитальных затрат, требующих финансирования из внутренних источников, а также наличие долговой нагрузки.
«Русал»
Совет директоров «Русала» предложил воздержаться от выплаты дивидендов по итогам 2024 года. В последний раз акционеры получали дивиденды за второе полугодие 2022 года — по две сотые на акцию.
Globaltruck
Совет директоров Globaltruck выступил с рекомендацией не распределять дивиденды за 2024 год. Напомним, в прощлом году акции Globaltruck вошли в десятку худших на рынке.
«М. Видео»
Совет директоров «М. Видео» предложил не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года.
«Лента»
Совет директоров МКПАО «Лента» предложил не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщается в релизе компании. Дата проведения собрания акционеров по вопросу дивидендов пока не объявлена. При этом «Лента» не осуществляла выплат дивидендов своим акционерам за все время присутствия на рынке.
ОВК
Совет директоров ПАО «Научно-производственная корпорация “Объединенная вагонная компания”» (НПК ОВК) рекомендовал не производить выплату дивидендов по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании.
ЦИАН
Совет директоров МКПАО «Циан» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, также после завершения редомициляции кипрской Cian Plc менеджмент вынесет на рассмотрение вопрос о выплате спецдивиденда.
В конце марта похожие решения о приостановке выплат дивидендов приняли еще две компании — сеть медицинских клиник «Мать и дитя» и перевозчик Globaltrans. Отказ от дивидендов объясняется стремлением сохранить финансовую устойчивость и ликвидность.
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