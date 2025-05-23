Эксперт назвал лучший сценарий изменения ключевой ставки при крепком рубле

Брагин предположил, что свежие майские данные по инфляции могут усилить ожидания скорого снижения ключевой ставки. В то же время, предупредил он, при ускорении темпов замедления экономики Центробанк может предпринять более решительные шаги, поскольку растущие рецессионные риски способны спровоцировать ослабление рубля и новый виток инфляции.