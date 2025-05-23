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Эксперт назвал лучший сценарий изменения ключевой ставки при крепком рубле

В условиях укрепления рубля снижение ключевой ставки рассматривается как наиболее благоприятный вариант для Центробанка России. Такую точку зрения высказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По оценке эксперта, подобная стратегия позволит регулятору снизить инфляционное давление и минимизировать риски рецессии.

«Из всех возможных вариантов развития событий для ЦБ РФ приемлемым остается только укрепление рубля. Если рубль способствует снижению инфляции, то снижение ставки может помочь уменьшить риски рецессии и избежать масштабных финансовых проблем. Это, возможно, лучший сценарий для регулятора», — рассказал эксперт РИА Новости.

Брагин предположил, что свежие майские данные по инфляции могут усилить ожидания скорого снижения ключевой ставки. В то же время, предупредил он, при ускорении темпов замедления экономики Центробанк может предпринять более решительные шаги, поскольку растущие рецессионные риски способны спровоцировать ослабление рубля и новый виток инфляции.

«Крепкий рубль — это самый мощный антиинфляционный фактор: с 2014 года, после перехода к плавающему курсу, ЦБ РФ никогда не добивался устойчивого снижения инфляции без укрепления национальной валюты, и текущая ситуация не исключение», — подчеркнул эксперт.

По мнению Брагина, дальнейшее ослабление рубля может свести на нет все усилия регулятора по борьбе с инфляцией, сделав необходимым пересмотр денежно-кредитной политики.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».