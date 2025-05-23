Эксперт назвал лучший сценарий изменения ключевой ставки при крепком рубле

По оценке эксперта, подобная стратегия позволит регулятору снизить инфляционное давление и минимизировать риски рецессии.
«Из всех возможных вариантов развития событий для ЦБ РФ приемлемым остается только укрепление рубля. Если рубль способствует снижению инфляции, то снижение ставки может помочь уменьшить риски рецессии и избежать масштабных финансовых проблем. Это, возможно, лучший сценарий для регулятора», — рассказал эксперт РИА Новости.
Брагин предположил, что свежие майские данные по инфляции могут усилить ожидания скорого снижения ключевой ставки. В то же время, предупредил он, при ускорении темпов замедления экономики Центробанк может предпринять более решительные шаги, поскольку растущие рецессионные риски способны спровоцировать ослабление рубля и новый виток инфляции.
«Крепкий рубль — это самый мощный антиинфляционный фактор: с 2014 года, после перехода к плавающему курсу, ЦБ РФ никогда не добивался устойчивого снижения инфляции без укрепления национальной валюты, и текущая ситуация не исключение», — подчеркнул эксперт.
По мнению Брагина, дальнейшее ослабление рубля может свести на нет все усилия регулятора по борьбе с инфляцией, сделав необходимым пересмотр денежно-кредитной политики.
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