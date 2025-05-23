США намерены стимулировать ЕС в вопросах торговли из-за его медлительности

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из-за сложности ведения торговых переговоров с Европейским союзом он рекомендует ввести с 1 июня против сообщества пошлины в размере 50%. В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США.