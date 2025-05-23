США намерены стимулировать ЕС в вопросах торговли из-за его медлительности

НЬЮ-ЙОРК, 23 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет стимулировать Евросоюз действовать быстрее, поскольку считает, что предложения ЕС по вопросам торговли недостаточно качественные, а принятие решений Брюсселем происходит медленно. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, комментируя рекомендации американского президента ввести пошлины против Евросоюза в размере 50%.
«Трамп считает, что предложения ЕС не были достаточно хорошего качества. Действия Трампа стали ответом на слишком медлительные темпы ЕС в вопросах тарифов. Мы надеемся, что это подтолкнет Евросоюз к более активным действиям. У ЕС есть проблема с принятием коллективных решений», — подчеркнул Бессент в интервью телеканалу Fox News.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из-за сложности ведения торговых переговоров с Европейским союзом он рекомендует ввести с 1 июня против сообщества пошлины в размере 50%. В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США.
Как подчеркнул Трамп, одной из первоочередных целей создания Европейского союза было получение преимущества над Соединенными Штатами в торговле. Американский президент также подчеркнул, что дефицит в торговле между США и ЕС является неприемлемым и достигает $250 млрд.