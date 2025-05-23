Россиян предупредили о новом мошенничестве с якобы проверкой банковских карт

ВТБ предупредил о новой опасной схеме мошенничества, при которой злоумышленники под видом сотрудников банков или госорганов убеждают россиян передать им банковские карты. Как пояснили специалисты, преступники звонят клиентам, ссылаясь на якобы «несанкционированные операции» или «оформленные кредиты», после чего направляют курьера для изъятия карты под предлогом ее проверки.
По данным банка, мошенники требуют назвать PIN-код по телефону, ввести его на поддельном сайте или набрать на клавиатуре телефона. После получения доступа злоумышленники не только обнуляют счет жертвы, но и используют карту для обналичивания средств других пострадавших, превращая владельца карты в невольного посредника — дроппера.
«Важно понимать: когда вы передаете карту “курьеру банка” и сообщаете коды из смс, вы не просто рискуете своими деньгами — а невольно становитесь звеном преступной схемы», — подчеркнули в банке.
Он отметил, что в 2024 году банки выявили уже 148 тысяч таких посредников — в 5,5 раз больше, чем годом ранее. ВТБ заблокировал 1,5 млрд рублей на счетах дропперов, вернув пострадавшим 380 млн рублей.
Прежде сенатор Артем Шейкин предупредил, что злоумышленники, маскируясь под сотрудников коммунальных служб, могут запрашивать паспортные данные и СНИЛС под предлогом проверки информации об отключении горячей воды.