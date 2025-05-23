Россиян предупредили о новом мошенничестве с якобы проверкой банковских карт

ВТБ предупредил о новой опасной схеме мошенничества, при которой злоумышленники под видом сотрудников банков или госорганов убеждают россиян передать им банковские карты. Как пояснили специалисты, преступники звонят клиентам, ссылаясь на якобы «несанкционированные операции» или «оформленные кредиты», после чего направляют курьера для изъятия карты под предлогом ее проверки.