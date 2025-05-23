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Reuters: «Арктик СПГ-2» остановил производство на первой очереди

Российский «Арктик СПГ-2» закрыл первую производственную линию из-за отсутствия танкеров для погрузки, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

В агентстве добавили, что компания «Новатэк», владеющая 60% акций в проекте, не ответила на запрос.

Как добавляет Reuters, очередь годовой мощностью 19,8 млн тонн запустили в декабре 2023 года, однако ни одна партия сжиженного природного газа (СПГ) из-за санкций против завода и танкерного флота России продана не была.

В октябре 2024 года принято решение приостановить работу линии.

Источник добавил, что в августе-сентябре к российской танкерной группе присоединится танкер-газовоз СПГ ледового класса ARC 7, произведенный судостроительным комплексом «Звезда».