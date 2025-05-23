Reuters: «Арктик СПГ-2» остановил производство на первой очереди

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Как добавляет Reuters, очередь годовой мощностью 19,8 млн тонн запустили в декабре 2023 года, однако ни одна партия сжиженного природного газа (СПГ) из-за санкций против завода и танкерного флота России продана не была.
В октябре 2024 года принято решение приостановить работу линии.
Источник добавил, что в августе-сентябре к российской танкерной группе присоединится танкер-газовоз СПГ ледового класса ARC 7, произведенный судостроительным комплексом «Звезда».