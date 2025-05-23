Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил защитить застройщиков от угрозы банкротства

Президент пояснил, что речь идет о компаниях, занимающихся возведением жилых домов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку разработать меры, направленные на снижение рисков банкротства застройщиков.

Как отмечается на официальном сайте Кремля, соответствующее поручение направлено на поддержку организаций, работающих в сфере жилищного строительства.

«Снизить риски банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство», — уточняется в документе.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».