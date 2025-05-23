Путин поручил защитить застройщиков от угрозы банкротства

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку разработать меры, направленные на снижение рисков банкротства застройщиков.
Как отмечается на официальном сайте Кремля, соответствующее поручение направлено на поддержку организаций, работающих в сфере жилищного строительства.
«Снизить риски банкротства организаций, осуществляющих жилищное строительство», — уточняется в документе.
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