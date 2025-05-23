Путин поручил представить варианты льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет

«Правительству Российской Федерации представить предложения, касающиеся предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — сказано в тексте.