Путин поручил представить варианты льготной ипотеки для семей с детьми до 14 лет

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам заседания президиума Госсовета «О развитии инфраструктуры для жизни».
«Правительству Российской Федерации представить предложения, касающиеся предоставления семьям, имеющим детей в возрасте до 14 лет включительно, и семьям участников специальной военной операции ипотечного жилищного кредита (займа) в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — сказано в тексте.
Кроме того, глава государства поручил представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов по «Семейной ипотеке» исходя из количества членов семьи.
«Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению “Инфраструктура для жизни” представить предложения, касающиеся: дифференцированного увеличения (исходя из количества членов семьи) лимитов ипотечного жилищного кредита (займа), предоставляемого в рамках льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей», — говорится в документе.
Отмечается, что срок исполнения поручения — 15 июня 2024 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Татарстана Рустам Минниханов.
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