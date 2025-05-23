Правительство одобрило поправки, предусматривающие налоговые льготы для бизнеса и граждан

Так, документом предлагается продлить действие нулевой ставки НДС в гостиничном бизнесе для стимулирования развития внутреннего туризма вплоть до 2030 года. Сейчас эта мера действует до 30 июня 2027 года. Помимо этого, предлагается увеличить с 2 до 3 млрд рублей порог по размеру выручки предприятий общественного питания для освобождения от уплаты НДС. Это даст дополнительный стимул для развития отрасли и позволит «обелить» рынок общепита, подчеркнули в Минфине.