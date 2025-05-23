Правительство одобрило поправки, предусматривающие налоговые льготы для бизнеса и граждан

Так, документом предлагается продлить действие нулевой ставки НДС в гостиничном бизнесе для стимулирования развития внутреннего туризма вплоть до 2030 года. Сейчас эта мера действует до 30 июня 2027 года. Помимо этого, предлагается увеличить с 2 до 3 млрд рублей порог по размеру выручки предприятий общественного питания для освобождения от уплаты НДС. Это даст дополнительный стимул для развития отрасли и позволит «обелить» рынок общепита, подчеркнули в Минфине.
Кроме того, предлагается увеличение с действующих 50 тыс. рублей до 1 млн рублей необлагаемую НДФЛ и страховыми взносами единовременную корпоративную выплату (в том числе материальную помощь) на каждого ребенка.
Речь идет о поддержке, которая оказывается работодателем при рождении, усыновлении ребенка или при установлении над ребенком опеки.
В ведомстве также хотят дать возможность включать такие расходы работодателей в состав внереализационных расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, что позволит уменьшить налоговую нагрузку на компании, которые оказывают сотрудникам такую помощь.
«Мера направлена на укрепление системы социального обеспечения семей с детьми и создание благоприятной среды для их развития», — резюмировали в Минфине.
Поправки также предлагают снизить налоговую нагрузку по НДС и налогу на прибыль для организаций при безвозмездной передаче имущества, работ и услуг на нужды СВО. Имущество (за исключением денежных средств), работы, услуги, полученные для этих целей на безвозмездной основе, предлагается не учитывать при определении налоговой базы.
«Также предлагается не включать в состав внереализационных расходов при расчете налога на прибыль расходы в виде стоимости такого имущества, работ и услуг, а также уменьшать на эти расходы полученные доходы при определении объекта налогообложения. Налогоплательщики единого сельскохозяйственного налога и упрощенной системы налогообложения также смогут учитывать стоимость такого имущества, работ и услуг в составе расходов», — заключили в министерстве.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».