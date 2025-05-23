Минфин пояснил применение налога 13% и 15% к доходам ПДС

В Госдуму 16 мая внесен законопроект, направленный на совершенствование налоговых инструментов у участников программ долгосрочных сбережений (ПДС). Согласно документу, инвестиционный доход, полученный от размещенных на счете средств, будет облагаться НДФЛ по ставкам 13% или 15% в зависимости от уровня годового дохода держателя. Сейчас эти доходы включаются в основную налоговую базу, к которой применяются ставки от 13 до 22%. Начальник отдела департамента финансовой политики Минфина Наталия Каменская рассказала «РБК Инвестициям» в кулуарах конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI, что подоходный налог будет взиматься не со всех владельцев ПДС, а только с тех, чей доход по ПДС превысит ₽30 млн, и только на сумму сверх этого порога. Данное правило будет действовать при соблюдении условий по программе, в частности, срока ПДС.
Также Каменская уточнила, что суммы софинансирования от государства, переведенные накопительные пенсии в ПДС, а также взносы, которые в будущем начнут перечислять за своих сотрудников работодатели, не будут признаны доходами участника программы при выплатах, то есть фактически не будут подлежать налогообложению.
«Ставка 13−15% относится именно к доходу, который будет получать участник программы совокупно на все эти средства, которые получит в итоге. Плюс у нас есть лимит на вывод из программ и по доходу, который будет выплачиваться участнику программы, если лимит превышает ₽30 млн. Поэтому фактически облагаться будет все, что превышает эту сумму — это касается личных взносов. Инвестдоход будет облагаться налогом, но с суммы лимита, превышающего ₽30 млн. То, что касается взаимодействия с работодателями, софинансирования и перевода инвестиционных накоплений — не облагается налогом для человека, когда он получает выплату», — сказала представитель ведомства, отвечая на вопрос о налогообложении выплат в рамках ПДС.
Ранее Минфин предложил установить для доходов, полученных в виде выплат по договору ПДС, ставку НДФЛ в размере 13−15% в зависимости от суммы налоговых баз. Таким образом, по задумке ведомства, она сравняется со ставками, действующими в настоящее время в отношении страховых выплат по договорам страхования, выплат по пенсионному обеспечению, а также в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).
С 1 января 2025 года в отношении доходов в виде дивидендов, доходов от продажи имущества, акций и долей участия в уставном капитале российских организаций, доходов по операциям с ценными бумагами и цифровыми финансовыми активами будут установлены отдельные ставки НДФЛ:
- доходы до ₽2,4 млн руб. — 13%;
- доходы свыше ₽2,4 млн руб. — 15%.
Указанные налоговые ставки НДФЛ станут применяться и к доходам физических лиц, полученным в виде страховых выплат по договорам страхования, выплат по пенсионному обеспечению, по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги, доходам в виде процентов по вкладам и остаткам на счетах в российских банках.
По словам Каменской, предполагается, что со взносов работодателя будет взиматься налог непосредственно в момент внесения средств на ПДС-счет работника. «Фактически налоговые поправки по ПДС в отношении работодателя, это такая же часть зарплаты, которой будет облагаться НДФЛ на входе», — пояснила она.
Согласно законопроекту, налоговые поправки также предполагают налоговое стимулирование работодателя к софинансированию взносов участников программы. Минфин предложил учитывать взносы работодателей по ПДС в составе расходов при налогообложении прибыли, а также не облагать их страховыми взносами. Взносы будут учитываться в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда, а страховыми взносами не будут облагаться суммы в пределах 12% от базы для исчисления страховых взносов по конкретному работнику за расчетный период.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) — это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства. ПДС заработала с 1 января 2024 года. Открыть договор ПДС можно в негосударственном пенсионном фонде (НПФ). В рамках программы можно получать в течение десяти лет от государства софинансирование до ₽36 тыс., налоговые вычеты, а также перевести на ПДС-счет средства своей накопительной пенсии.