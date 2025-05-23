Минфин пояснил применение налога 13% и 15% к доходам ПДС

«Ставка 13−15% относится именно к доходу, который будет получать участник программы совокупно на все эти средства, которые получит в итоге. Плюс у нас есть лимит на вывод из программ и по доходу, который будет выплачиваться участнику программы, если лимит превышает ₽30 млн. Поэтому фактически облагаться будет все, что превышает эту сумму — это касается личных взносов. Инвестдоход будет облагаться налогом, но с суммы лимита, превышающего ₽30 млн. То, что касается взаимодействия с работодателями, софинансирования и перевода инвестиционных накоплений — не облагается налогом для человека, когда он получает выплату», — сказала представитель ведомства, отвечая на вопрос о налогообложении выплат в рамках ПДС.