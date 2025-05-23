Минцифры разработает приложение для защиты от кибермошенников

Он рассказал в рамках форума Positive Hack Days, что сервис позволит гражданам получать оперативные уведомления о возможных мошеннических действиях, направленных против них, а также воспользоваться «тревожной кнопкой» для экстренной связи в случае подозрительных событий.
«Мобильное приложение для граждан. Две основные, наверное, задачи — это онлайн-информирование гражданина о том, что прямо сейчас в отношении него может осуществляться мошенническое действие. И второе — это тревожная кнопка, которую гражданин может нажать в случае, если он считает, что у него происходят какие-то необычные события. По любому случаю мошенничества он может здесь обратиться», — прокомментировал Шойтов.
В июне министерство планирует начать реализацию проекта, запустив пилотную версию платформы, которая будет функционировать до конца текущего года.
«В июне мы планируем начать создание платформы. Начинаем мы с пилотного проекта, который будет идти до конца этого года. И до конца года создаем версию платформы. В начале следующего года мы ее аттестовываем, уже вводим в эксплуатацию в соответствии с федеральным законом, принятым 1 марта. Она должна у нас уже стать ГИС», — уточнил заместитель министра.
Основной запуск системы Минцифры намечен на следующий год. Ожидается, что после прохождения необходимых процедур по аттестации приложение станет частью государственной информационной системы (ГИС) и будет полноценно внедрено для широкого круга пользователей.
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