Канцлер Германии опасается пускать в страну российский газ

Кабинет Мерца уже поддержал это решение в рамках обсуждаемого пакета новых санкций ЕС против России. По данным трех информированных источников издания The Financial Times, Мерц стремится исключить любые внутренние дискуссии относительно перезапуска газопроводов и начал переговоры с чиновниками в Берлине и Брюсселе после публикаций о попытках, связанных с Кремлем бизнес-структур, вновь запустить трубопроводы.
Как отмечает один из источников, включение «Северного потока» в санкционный список ЕС «решает для него политическую проблему». Новый санкционный пакет позволяет канцлеру «европеизировать» судьбу газопроводов, чтобы Германия не осталась один на один с давлением США и России, уточнил другой чиновник. Германия не контролирует ни один из четырех газопроводов, три из которых были повреждены в 2022 году, но возобновление работы возможно только при сертификации со стороны Берлина.
Санкции ЕС предусматривают ограничения в отношении швейцарской Nord Stream 2 AG и любых других компаний, потенциально задействованных в эксплуатации и перезапуске газопроводов, информируют источники Financial Times. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно обозначила «Северный поток» как часть «нового пакета санкций». Для согласования санкций требуется единогласное одобрение всех стран ЕС.
Дискуссии о «Северном потоке» усилились на фоне энергетического кризиса и стагнации, а опрос Forsa показал, что 49% жителей региона Лубмин поддерживают возобновление поставок. Крайне правая «Альтернатива для Германии» выступает за возвращение трубопроводов в эксплуатацию. С критикой санкционной политики в адрес Москвы выступили и отдельные представители центристского Христианско-демократического союза.
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