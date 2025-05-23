Канцлер Германии опасается пускать в страну российский газ

Как отмечает один из источников, включение «Северного потока» в санкционный список ЕС «решает для него политическую проблему». Новый санкционный пакет позволяет канцлеру «европеизировать» судьбу газопроводов, чтобы Германия не осталась один на один с давлением США и России, уточнил другой чиновник. Германия не контролирует ни один из четырех газопроводов, три из которых были повреждены в 2022 году, но возобновление работы возможно только при сертификации со стороны Берлина.