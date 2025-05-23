Reuters: G7 пригрозила ужесточить санкции против России

«Мы нашли точки соприкосновения по самым насущным глобальным проблемам, с которыми мы сталкиваемся», — заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань на заключительной пресс-конференции.
Финансовые руководители G7 осудили украинский конфликт и заявили, что, если усилия по прекращению огня не увенчаются успехом, они рассмотрят все возможные варианты, включая «дальнейшее усиление санкций».
Министры «Большой семерки» пообещали работать сообща, чтобы гарантировать, что ни одна из стран, оказывающих финансовую поддержку России, не получит права на получение выгоды от восстановления Украины.
«Это очень важное заявление», — заявил Шампань, назвав его основополагающим элементом совместного коммюнике. В нем не были названы Китай или другие страны, которые Запад обвинил в поставках важнейших компонентов в Россию вопреки санкциям.
Суверенные активы России в юрисдикциях стран G7 останутся заблокированными до тех пор, пока кризис не разрешится, а Москва не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине, говорится в коммюнике.
Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что министры обсудили предложение снизить установленный «Большой семеркой» предельный уровень цен на экспорт российской нефти в размере 60 долларов за баррель, поскольку российская сырая нефть сейчас продается ниже этого уровня.
Но этот план не был упомянут в коммюнике, отчасти потому, что министр финансов США Скотт Бессент не был убежден в его необходимости, сообщает Reuters со ссылкой на европейского чиновника.
Не были упомянуты в совместном заявлении G7 и тарифы президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что страны-участницы группы призвали к общему пониманию того, как «нерыночная политика и практика» подрывают международную экономическую безопасность.