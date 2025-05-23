ФАС оштрафовала фармкомпанию КРКА за монопольно высокие цены

Кроме того, ранее служба возбудила дело в отношении фармкомпании за необоснованное повышение отпускных цен на отдельные дозировки препарата «Ко-Дальнева» на 10−16%. ООО «КРКА-РУС» занимает доминирующее положение на рынке лекарственных препаратов с МНН «Амлодипин+Индапамид+Периндоприл».