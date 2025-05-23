ФАС оштрафовала фармкомпанию КРКА за монопольно высокие цены

Как поясняет ведомтсво, организация установила монопольно высокие цены на отдельные дозировки препарата «Ко-Дальнева».
Кроме того, ранее служба возбудила дело в отношении фармкомпании за необоснованное повышение отпускных цен на отдельные дозировки препарата «Ко-Дальнева» на 10−16%. ООО «КРКА-РУС» занимает доминирующее положение на рынке лекарственных препаратов с МНН «Амлодипин+Индапамид+Периндоприл».
«Служба признала организацию нарушившей антимонопольное законодательство и выдала предписание о прекращении нарушения путем установления экономически обоснованной цены на не имеющий аналогов препарат», — сказано в публикации.
Добавляется, что служба в рамках административного расследования наложила на ООО «КРКА-РУС» штраф в соответствии с КоАП РФ. Фармкомпания пыталась обжаловать решение и предписание ведомства, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России.
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