Европейские рынки упали после рекомендации Трампа ввести пошлины в 50%

Европейские индексы негативно отреагировали на рекомендацию президента США Дональда Трампа ввести с 1 июня 50-процентные пошлины в отношении Евросоюза. О таком предложении Трамп сообщил в соцсети Truth Social.
На 15:16 мск:
- германский индекс DAX терял 2,84%, до 23 326,14 пункта;
- французский CAC-40 упал на 3,03%, до 7626,07 пункта.
- британский FTSE 100 снижался на 1,45%, до 8612,78 пункта.
«Евросоюз, созданный с основной целью извлекать выгоду из торговли с США, оказался крайне сложным партнером. Его мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту с США в размере свыше $250 млн в год, что совершенно неприемлемо», — написал Трамп.
По его словам, переговоры Вашингтона с Брюсселе «ни к чему не приводят».
«Поэтому я рекомендую ввести прямые 50-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 июня 2025 года. Они не будут взиматься с товаров, произведенных в Штатах», — заявил президент.
Новость дополняется