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Европейские рынки упали после рекомендации Трампа ввести пошлины в 50%

Переговоры Вашингтона с Брюсселе «ни к чему не приводят», заявил президент США и предложил ввести пошлины с 1 июня.

Календарь инвестора: актуальные события
Источник: Freepik

Европейские индексы негативно отреагировали на рекомендацию президента США Дональда Трампа ввести с 1 июня 50-процентные пошлины в отношении Евросоюза. О таком предложении Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

На 15:16 мск:

  • германский индекс DAX терял 2,84%, до 23 326,14 пункта;
  • французский CAC-40 упал на 3,03%, до 7626,07 пункта.
  • британский FTSE 100 снижался на 1,45%, до 8612,78 пункта.

«Евросоюз, созданный с основной целью извлекать выгоду из торговли с США, оказался крайне сложным партнером. Его мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против американских компаний и многое другое привели к торговому дефициту с США в размере свыше $250 млн в год, что совершенно неприемлемо», — написал Трамп.

По его словам, переговоры Вашингтона с Брюсселе «ни к чему не приводят».

«Поэтому я рекомендую ввести прямые 50-процентные пошлины на товары из ЕС с 1 июня 2025 года. Они не будут взиматься с товаров, произведенных в Штатах», — заявил президент.

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