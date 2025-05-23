Эксперты рассказали, как изменятся цены на жилье с 1 июня 2025 года

Люза Байгузина, к. э. н., доцент кафедры экономики и управления ИМЭС отметила, что за последний год наблюдается значительный рост цен на первичную недвижимость. Согласно источникам, цены на новостройки выросли на 26%, достигнув средней стоимости 178 тысяч рублей за квадратный метр.
Как отметил Сергей Шлома, директор направления «Вторичный рынок» компании ИНКОМ-Недвижимость, в данный момент ипотеки практически нет. Ее берут не более 10% покупателей, и заемные средства используются исключительно для доплаты при альтернативных сделках.
«Предпосылок для роста цен в отсутствие ипотеки нет. Когда жилищные кредиты станут более доступными, и на рынок выйдут ипотечные покупатели, когда ставки по банковским вкладам опустятся, и люди начнут активно перекладывать деньги из депозитов в недвижимость, можно ожидать существенного роста спроса, который спровоцирует подорожание. Но это произойдет не завтра и не послезавтра», — сказал эксперт.
По мнению Люзы Байгузиной, при оптимистичном сценарии Банк России понизит ключевую ставку в июне, тогда доступность ипотеки улучшится и цены пойдут вверх. Однако в базовом сценарии рост цен на первичном рынке будет умеренным, близким к уровню инфляции.
«Рост цен на вторичное жилье будет незначительным или вовсе отсутствовать. Застройщики могут предложить ряд специальных акций и скидок, чтобы привлечь покупателей», — пояснила экономист.
Люза Байгузина продолжила, что при пессимистическом сценарии ключевая ставка останется на высоком уровне, а вместе с ней и ставки по ипотеке. Это приведет к дальнейшему падению спроса и возможному снижению цен на жилье, особенно в регионах и на вторичном рынке.
При этом Валерий Кочетков, директор направления «Новостройки» ИНКОМ-Недвижимость, подчеркнул, что сейчас застройщики сокращают запуск новых проектов на фоне ослабления спроса. «В этой связи ликвидные лоты будут вымываться быстрее, а цены на них вырастут — свою роль сыграет фактор дефицита. Кроме того, на увеличение стоимости будет влиять инфляция, и по мере готовности проекта цены на объекты тоже растут», — добавил он.
По словам Люзы Байгузиной, в июне 2025 года ожидается умеренная коррекция цен на жилье. Покупатели могут воспользоваться специальными предложениями застройщиков и потенциальными скидками на неликвидные объекты.
«Тем не менее, долгосрочные перспективы зависят от политики Центрального банка и общего состояния экономики страны. Покупателям рекомендуется внимательно следить за развитием ситуации и искать наиболее привлекательные предложения на рынке», — заключила она.
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