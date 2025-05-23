Эксперты рассказали, как изменятся цены на жилье с 1 июня 2025 года

«Предпосылок для роста цен в отсутствие ипотеки нет. Когда жилищные кредиты станут более доступными, и на рынок выйдут ипотечные покупатели, когда ставки по банковским вкладам опустятся, и люди начнут активно перекладывать деньги из депозитов в недвижимость, можно ожидать существенного роста спроса, который спровоцирует подорожание. Но это произойдет не завтра и не послезавтра», — сказал эксперт.