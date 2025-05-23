Что делать, если жильцы не платят за аренду квартиры

В случае отказа квартиросъемщика перечислять арендную плату и покидать квартиру, ее владельцу следует сразу же включиться в возникшую ситуацию и предпринять ряд продуманных последовательных действий в рамках закона. При этом многое будет зависеть от условий подписанного ранее договора аренды, соблюдения указанных в нем сроков и условий.
Проверить условия договора
Договор аренды квартиры является важным документом, регулирующим отношения между собственником и квартиросъемщиком. Чем подробнее и грамотнее составлен этот документ, тем больше возможностей для отстаивания своих прав имеет собственник.
В договоре желательно заранее предусмотреть условие, дающее владельцу квартиры право расторгнуть его в одностороннем порядке. Следует четко прописать ситуации, при которых возможна реализация данного права, а также порядок и сроки расторжения договора. Так, наличие условия о расторжении договора за просрочку платежей (согласно ст. 619 ГК РФ, более двух раз подряд по истечении указанного в договоре срока) позволит направить арендатору уведомление о расторжении в письменной форме.
Кроме того, в договоре должны быть четко прописаны сроки и способы внесения платы, штрафные санкции за просрочки
Попробовать договориться
Собственник может попытаться решить проблему с перечислением арендной платы путем переговоров. Следует выяснить у квартиросъемщика причины задержки перечисления денег, обсудить график внесения платежей и составить письменное соглашение о постепенном возврате задолженности.
Также следует регулярно напоминать арендатору о долге путем общения, например, через электронную почту или мессенджеры. Полученную таким образом информацию нужно сохранять, так как она является доказательством и может пригодиться при дальнейших действиях.
Если же собственник решил прекратить отношения с арендатором, он может предложить, что не будет применять установленные договором штрафные санкции в случае добровольного и оперативного выезда из квартиры.
Решение вопроса через суд
Когда арендатор не захотел договариваться и при этом отказывается платить деньги и покидать квартиру, то единственным законным способом его выселения является решение суда.
Прежде чем обращаться в суд следует направить квартиросъемщику официальное письменное уведомление с претензией и предупреждением о необходимости исполнить обязательства в разумный срок (ст. 619 ГК РФ). Сделать это можно через Почту России письмом с описью вложения. Доказательствами отправки и вручения при этом послужат чек, опись вложения и уведомление о вручении.
В уведомлении необходимо указать сумму задолженности, установленные договором сроки оплаты со ссылкой на конкретные пункты, а также требование погасить задолженность в течение разумного срока. Также следует упомянуть последствия, сославшись на пункты договора о его расторжении и о выселении при неуплате, а также на положения главы 35 ГК РФ «Наем жилого помещения».
Возможно, уведомление заставит арендатора задуматься о серьезности намерений владельца жилья и побудит выплатить долг и покинуть квартиру, не доводя ситуацию до заведомо проигрышного судебного спора.
Подача искового заявления возможна только после отказа арендатора расторгнуть договор, а также при отсутствии с его стороны ответа в указанный в уведомлении срок. Максимальный срок ожидания составляет 30 дней.
В исковом заявлении следует обозначить требование о расторжении договора, а также о выселении арендатора и проживающих с ним лиц. Подают исковое заявление в районный суд по месту жительства ответчика.
В ходе разбирательства судьи будут рассматривать, насколько уважительными являются причины отказа квартиросъемщика оплачивать аренду. Они проверят, имела ли место длительная задержка выплата зарплаты арендатору, насколько тяжелое у него финансовое положение, есть ли в составе его семьи инвалиды, несовершеннолетние дети
Как будут выселять арендатора
Если доводы владельца квартиры окажутся более весомыми и судьи примут решение в его пользу, то арендатора обяжут уплатить задолженность, а также покинуть жилплощадь на основании выданного исполнительного листа.
В случае отказа возможно принудительное выселение. В этом случае судебный пристав-исполнитель в присутствии двух понятых приедет по адресу квартиры, чтобы принудить арендатора ее покинуть. При необходимости участие в процедуре примут и сотрудники органов внутренних дел. В ходе принудительного выселения квартира также освобождается от имущества и домашних животных арендатора. Расходы на реализацию мер принудительного выселения возмещает квартиросъемщик.
Отметим, что арендатор вправе запросить через суд отсрочку по выселению. Ее могут одобрить в случае, если он, например, находится в сложном материальном положении, страдает серьезным заболеванием, имеет несовершеннолетних детей
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