Что делать, если жильцы не платят за аренду квартиры

Кроме того, в договоре должны быть четко прописаны сроки и способы внесения платы, штрафные санкции за просрочки и т. д. Например, в договоре можно указать, что он может быть расторгнут при невнесении платы в течение шести месяцев, а при краткосрочном найме — при невнесении платы в течение более двух раз по окончании установленного срока. Важно учитывать, что если квартиросъемщик внес плату в меньшем размере, то расторжение договора на основании невнесения платы невозможно.