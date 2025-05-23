Бизнес в России сообщил о падении спроса и продаж в I квартале

Как показали результаты мониторинга спроса на товары и услуги бизнеса, который провел Институт экономики роста им. П. А. Столыпина, около 60% опрошенных сообщили о сокращении физического объема продаж в первом квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года.