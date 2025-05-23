Бизнес в России сообщил о падении спроса и продаж в I квартале

Как показали результаты мониторинга спроса на товары и услуги бизнеса, который провел Институт экономики роста им. П. А. Столыпина, около 60% опрошенных сообщили о сокращении физического объема продаж в первом квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Еще 20% респондентов заявили о росте продаж, у 20% они остались на прежнем уровне.
Больше половины — 56% предпринимателей заявили о падении выручки в денежном выражении. Часть из них смогли компенсировать снижение физических продаж за счет увеличения цен: на такой шаг пошли 24,5% участников опроса. 36,4% пошли по пути снижения цены для стимулирования продаж. 24,5% не стали менять цены.
Исследователи обнаружили обратную зависимость падения продаж от размера бизнеса. Крупные и средние компании сообщали о снижении реализации товаров в 34% случаев. Малый бизнес — в 50%, микробизнес — в 66%.