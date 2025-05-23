АТОР: Проблема старых купюр есть во многих популярных у туристов странах

Планируя поездку за границу, мало озаботиться только получением шенгенской визы. Нужно подумать, как и чем расплачиваться. Туристы стали жаловаться, что в некоторых странах возникают проблемы при оплате долларами старого образца (новыми долларами считаются купюры, выпущенные после 2013 года — прим. «РГ»).
В каких странах у туристов могут возникнуть сложности и как их избежать? С этим вопросом «Российская газета» обратилась к вице-президенту АТОР Артуру Мурадяну.
— Проблема со старыми купюрами наблюдается практически во всех популярных у туристов странах: Турция, ОАЭ, Мальдивы, Сейшелы, Таиланд. Сигналы от туристов вполне однозначные: если их поменять, то они принимаются с дисконтом к текущему курсу, либо не меняют совсем.
Про Европу не слышал, что там старые доллары отказываются принимать. Однако туда лучше брать с собой евро — с этой валютой проблем, как правило, не бывает в европейских странах. Только нужно помнить, что купюры номиналом в 500 евро принимают не везде. Предпочтительно иметь при себе более мелкие купюры.
Срочности нет, но по возможности лучше озаботиться приобретением долларовых купюр нового образца. Это можно сделать в обменниках российских банков. В основном с новыми купюрами нет проблем в столице, особенно если это небольшие суммы. В регионах сложнее.
Туристу могу порекомендовать мониторить ситуацию и перед тем как ехать в обменный пункт, где он увидит выгодный курс, лучше позвонить в отделение банка или пункт обмены валюты. И уточнить, купюры какого образца имеются в наличии.
Между тем
В какие страны россияне собираются лететь на отдых в начале лета? По мнению вице-президента АТОР Артура Мурадяна, ничего не меняется. Туристы чаще всего выбирают страны с прямым авиасообщением. В лидерах — Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ. Пользуются популярностью и более экзотические страны — Вьетнам, Бали, Индонезия и Шри-Ланка. Россияне также интересуются поездками на Кубу. «Там с обменом долларов старого образца проблем не наблюдаем, — отметил Артур Мурадян. — Более того, на Кубе к платежам принимается карта Мир».
Кстати
В 2024 году россияне обращались за шенгенской визой более 600 тысяч раз, более 60% запросов пришлось на консульства трех европейских стран, сообщили в АТОР. Наиболее часто россияне получали визы в Москве. В топ-5 по количеству поданных заявлений в 2024 году вошли столичные консульства Италии, Франции, Испании, Греции и Германии. Итальянцы выдают больше всего многократных виз россиянам: доля отказов в прошлом году составила всего 4,3% против 5,4% в 2023 году.