АТОР: Проблема старых купюр есть во многих популярных у туристов странах

Про Европу не слышал, что там старые доллары отказываются принимать. Однако туда лучше брать с собой евро — с этой валютой проблем, как правило, не бывает в европейских странах. Только нужно помнить, что купюры номиналом в 500 евро принимают не везде. Предпочтительно иметь при себе более мелкие купюры.