В Superjob отметили четырехкратный разрыв в зарплате курьеров и рабочих

«В ближайшее время ситуация точно не изменится: демографическая яма выправится только к концу десятилетия, армия все еще продолжает расти, а людей, которых мы уже потеряли из-за ковида или СВО, не вернешь. К тому же стоит забывать про вопросы к государственному регулированию сферы услуг, которая имеет фантастические налоговые преференции», — отметил Захаров.