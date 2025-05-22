В Superjob отметили четырехкратный разрыв в зарплате курьеров и рабочих

В беседе с «Газетой.Ru» он назвал нехватку квалифицированных рабочих самой большой болью рынка.
«В ближайшее время ситуация точно не изменится: демографическая яма выправится только к концу десятилетия, армия все еще продолжает расти, а людей, которых мы уже потеряли из-за ковида или СВО, не вернешь. К тому же стоит забывать про вопросы к государственному регулированию сферы услуг, которая имеет фантастические налоговые преференции», — отметил Захаров.
По его словам, пока курьерам и официантам предлагают зарплаты в четыре раза больше, чем у начинающих рабочих, ситуация точно не поменяется.
Кроме того, глава Superjob прокомментировал ситуацию с удаленной работой в России. Так, он назвал такой режим привилегией для россиян — только 40% компаний позволяют работать удаленно.
«Но по сравнению с прошлым годом таких вакансий не становится меньше, даже наоборот: из-за кадрового голода работодатели чаще соглашаются на удаленный формат работы, если подходящий им специалист живет в другом городе или принципиально не готов ездить в офис», — добавил Захаров.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».