В США начнут продавать «золотые карты»

«Я ожидаю, что примерно в течение недели появится интернет-сайт, который будет называться trumpcard.gov», — сказал он на мероприятии Axios в Вашингтоне, комментируя предстоящий запуск властями США сайта для приобретения «золотых карт».
Как объяснил чиновник, изначально онлайн-ресурс будет давать возможность всем желающим зарегистрироваться, подтвердив свой интерес к покупке одной из таких карт.
Латник добавил, что продажа «золотых карт» поможет правительству США привлекать средства для оплаты растущих обязательств по государственному долгу.
«По сути, каждый, кого я встречаю, кто не является американцем, проявляет интерес к покупке этой карты, если у него есть финансовая возможность», — отметил министр.
Трамп сообщил ранее о запуске соответствующей программы, а в начале апреля показал «золотую карту», которая предоставит возможность состоятельным иностранным инвесторам получить ВНЖ в стране за 5 миллионов долларов.