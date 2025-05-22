Forbes опубликовал список самых богатых наследников российских миллиардеров

По данным Forbes, на 7 марта 2025 года в мире насчитывалось 146 миллиардеров с российским гражданством, чье общее состояние достигло 625,5 млрд долларов. Если бы это богатство было равномерно распределено между всеми их наследниками — а их всего 440 человек, — каждый бы получил по 1,4 млрд долларов и тоже попал в число миллиардеров. Представители 10 из этих семей — в нашем рейтинге.
Наследники топ-10 богатейших российских миллиардеров:
Вагит Алекперов (состояние — 28,7 млрд долларов, источник — «Лукойл») имеет одного наследника: Юсуф Алекперов (1990).
Леонид Михельсон (28,4 млрд долларов, «Новатэк») — двое детей: Виктория Михельсон (1992) и сын (2015). Каждому достанется по 14,2 млрд долларов.
Алексей Мордашов (28,6 млрд долларов, «Северсталь») — семь наследников: Илья Митюков (1986), Кирилл Мордашов (1999), Никита Мордашов (2000), Мария Мордашова (2009), Анастасия Мордашова (2012), Даниил Мордашов (2014), Алена Мордашова (2020). Доля на каждого из них — 4,09 млрд.
Владимир Лисин (26,5 млрд долларов, НЛМК) — трое детей: Дмитрий Лисин (1981), Юрий Лисин (1984), Анастасия Лисина (1998). Каждый получит по 8,83 млрд.
Геннадий Тимченко (23,2 млрд долларов, «Новатэк») — трое детей: Наталья Браунинг (1978), Ксения Франк (1985), Иван Тимченко (1995). Потенциальная доля каждого — 7,73 млрд.
Андрей Мельниченко (17,4 млрд долларов, «Еврохим») — двое детей: Тара Мельниченко (2012), Адриан Мельниченко (2017). Доля каждого — 8,7 млрд.
Сулейман Керимов (16,4 млрд долларов, инвестиции) — трое детей: Гульнара Керимова (1990), Саид Керимов (1995), Амина Керимова (2003). Каждый может получить по 5,47 млрд.
Виктор Рашников (9,6 млрд долларов, ММК) — двое наследников: Татьяна Рахно (1970), Ольга Рашникова (1977). На каждого приходится 4,8 млрд.
Андрей Гурьев (9,5 млрд долларов, «Фосагро») — двое детей: Андрей Гурьев (1982), Юлия Гурьева-Мотлохов (1985). Доля каждого — 4,75 млрд.
Виктор Вексельберг (9,2 млрд долларов, «Ренова») — двое детей: Ирина Вексельберг (1979), Александр Вексельберг (1988). Каждый унаследует по 4,6 млрд.
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