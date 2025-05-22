Forbes опубликовал список самых богатых наследников российских миллиардеров

По данным Forbes, на 7 марта 2025 года в мире насчитывалось 146 миллиардеров с российским гражданством, чье общее состояние достигло 625,5 млрд долларов. Если бы это богатство было равномерно распределено между всеми их наследниками — а их всего 440 человек, — каждый бы получил по 1,4 млрд долларов и тоже попал в число миллиардеров. Представители 10 из этих семей — в нашем рейтинге.