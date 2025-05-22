SHOT: у Лерчек появился новый долг перед налоговой

«У Лерчек новый долг перед налоговой — по данным SHOT, ФНС выставила блогерке очередной счет на 28 млн рублей. Хотя только на прошлой неделе Чекалина погасила предыдущую задолженность в 25 млн», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Лерчек сидит на домашнем аресте уже восемь месяцев — тусуется в подмосковном коттедже с двумя сыновьями и дочкой.
«Чекалиным грозит до пяти лет колонии за вывод 250 млн за фитнес-марафоны через Дубай», — добавили в SHOT.
Информация подтверждается соответствующей записью в базе ФНС. «Основание: Казначейство России (ФНС России). Сумма: 28 365 436,90 рубля», — следует из базы ФНС.
Уголовные дела в отношении Чекалиной и ее супруга Артема, с которым они впоследствии развелись, возбудили 2 октября прошлого года. Бывших супругов, а также их сообщника заподозрили в незаконном выводе из России в Дубай более 250 млн рублей с использованием. Кроме того, они использовали поддельные документы (ст. 193.1 УК РФ). Мосгорсуд продлил обвиняемым срок домашнего ареста до 24 мая.
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