SHOT: у Лерчек появился новый долг перед налоговой

«У Лерчек новый долг перед налоговой — по данным SHOT, ФНС выставила блогерке очередной счет на 28 млн рублей. Хотя только на прошлой неделе Чекалина погасила предыдущую задолженность в 25 млн», — говорится в сообщении.



Уточняется, что Лерчек сидит на домашнем аресте уже восемь месяцев — тусуется в подмосковном коттедже с двумя сыновьями и дочкой.



«Чекалиным грозит до пяти лет колонии за вывод 250 млн за фитнес-марафоны через Дубай», — добавили в SHOT.