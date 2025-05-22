Счетная палата предложила наказывать регионы за провал некоторых проектов

Так, документом СП предлагает прописывать в соглашениях о реализации инфраструктурных проектов, источником финансирования которых являются бюджетные кредиты, «обязанности по выполнению плановых значений показателей реализации инфраструктурных проектов, а также ответственности за их недостижение, в том числе за несоблюдение сроков выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов».
Счетная палата проверила использование бюджетных кредитов за 2023 год и первое полугодие 2024 года в Тюменской, Омской, Владимирской, Воронежской, Рязанской области, Чувашии и в Ханты‑Мансийском автономном округе — Югре. За этот период указанные регионы в общей сложности получили инфраструктурные бюджетные кредиты на 39,5 миллиарда рублей и специальные казначейские кредиты — на 10,5 миллиарда рублей. Неиспользованный остаток кредитов на конец проверяемого периода составил 2,9 миллиарда рублей (7,3%) и 2,7 миллиарда рублей (26,1%) соответственно.
«В большинстве случаев в проверенных регионах не выдерживаются сроки реализации и объем направляемых на реализацию инфраструктурных проектов средств», — сказано в отчете.
Помимо этого, аудиторы указывают на увеличение стоимости проектов: в целом по всем проверенным регионам удорожание составило 13,2 миллиарда рублей (32,8%).
Кроме того, в отчете приводится большое количество примеров, когда власти региона выдавали аванс подрядчикам, но последние не исполняли контракты и позже возвращали полученные средства. «Указанное авансирование без проведения работ с последующим расторжением контракта по своей сути может быть приравнено к беспроцентному кредитованию подрядчиков», — полагают аудиторы.
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