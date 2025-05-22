Счетная палата предложила наказывать регионы за провал некоторых проектов

Счетная палата проверила использование бюджетных кредитов за 2023 год и первое полугодие 2024 года в Тюменской, Омской, Владимирской, Воронежской, Рязанской области, Чувашии и в Ханты‑Мансийском автономном округе — Югре. За этот период указанные регионы в общей сложности получили инфраструктурные бюджетные кредиты на 39,5 миллиарда рублей и специальные казначейские кредиты — на 10,5 миллиарда рублей. Неиспользованный остаток кредитов на конец проверяемого периода составил 2,9 миллиарда рублей (7,3%) и 2,7 миллиарда рублей (26,1%) соответственно.