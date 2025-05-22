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Счетная палата предложила наказывать регионы за провал некоторых проектов

Счетная палата (СП) РФ предлагает наказывать российские регионы за провал плановых показателей при реализации инфраструктурных проектов за счет кредитов из федерального бюджета. Об этом говорится в отчете по итогам проверки использования бюджетных средств на реализацию инфраструктуры проектов в регионах России.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Так, документом СП предлагает прописывать в соглашениях о реализации инфраструктурных проектов, источником финансирования которых являются бюджетные кредиты, «обязанности по выполнению плановых значений показателей реализации инфраструктурных проектов, а также ответственности за их недостижение, в том числе за несоблюдение сроков выполнения мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов».

Счетная палата проверила использование бюджетных кредитов за 2023 год и первое полугодие 2024 года в Тюменской, Омской, Владимирской, Воронежской, Рязанской области, Чувашии и в Ханты‑Мансийском автономном округе — Югре. За этот период указанные регионы в общей сложности получили инфраструктурные бюджетные кредиты на 39,5 миллиарда рублей и специальные казначейские кредиты — на 10,5 миллиарда рублей. Неиспользованный остаток кредитов на конец проверяемого периода составил 2,9 миллиарда рублей (7,3%) и 2,7 миллиарда рублей (26,1%) соответственно.

«В большинстве случаев в проверенных регионах не выдерживаются сроки реализации и объем направляемых на реализацию инфраструктурных проектов средств», — сказано в отчете.

Помимо этого, аудиторы указывают на увеличение стоимости проектов: в целом по всем проверенным регионам удорожание составило 13,2 миллиарда рублей (32,8%).

Кроме того, в отчете приводится большое количество примеров, когда власти региона выдавали аванс подрядчикам, но последние не исполняли контракты и позже возвращали полученные средства. «Указанное авансирование без проведения работ с последующим расторжением контракта по своей сути может быть приравнено к беспроцентному кредитованию подрядчиков», — полагают аудиторы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».