Россиянам объяснили разницу между самозанятостью и ИП

«Самозанятый — это человек, применяющий налог на профессиональный доход. Регистрация доступна через приложение, занимает пару минут, и практически все делается автоматически. Но режим предусматривает ряд ограничений: нельзя нанимать сотрудников, годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей, а некоторые виды деятельности (например, перепродажа чужих товаров или работа в интересах другого лица) под запретом. Налоговая ставка — 4% при работе с физлицами и 6% при оплатах от организаций или ИП. Нет обязательных страховых взносов — хочешь платить в ПФР добровольно, пожалуйста, не хочешь — пенсия начисляться не будет», — объяснил он «Газете.Ru».
Ведение бухгалтерии не требуется, подчеркивает эксперт. Это делает режим привлекательным для фрилансеров, репетиторов, консультантов, домашних мастеров и других специалистов, которые не собираются нанимать сотрудников или создавать крупный бизнес.
Для расширения бизнеса, найма сотрудников и участия в тендерах потребуется оформить статус индивидуального предпринимателя — это уже полноценная бизнес-единица. Такой предприниматель может работать практически в любой отрасли, от розничной торговли до производства, нанимать персонал, открывать новые точки и принимать участие в тендерных процедурах.
«Но с этим статусом приходит и более высокая нагрузка: обязательно уплачивать фиксированные страховые взносы (вне зависимости от прибыли), вести отчетность, подавать декларации, а в ряде случаев — использовать онлайн-кассу. Есть выбор налогового режима: 6% с дохода или 15% с прибыли (УСН), а также другие — в зависимости от специфики бизнеса», — сказал эксперт. Он напомнил, что выбор правового режима занятости можно изменить в соответствии со своими целями и спецификой дела.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».