Россиянам объяснили разницу между самозанятостью и ИП

«Самозанятый — это человек, применяющий налог на профессиональный доход. Регистрация доступна через приложение, занимает пару минут, и практически все делается автоматически. Но режим предусматривает ряд ограничений: нельзя нанимать сотрудников, годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей, а некоторые виды деятельности (например, перепродажа чужих товаров или работа в интересах другого лица) под запретом. Налоговая ставка — 4% при работе с физлицами и 6% при оплатах от организаций или ИП. Нет обязательных страховых взносов — хочешь платить в ПФР добровольно, пожалуйста, не хочешь — пенсия начисляться не будет», — объяснил он «Газете.Ru».