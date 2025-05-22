Роскачество обнаружило поддельный сыр в трети популярных марок пиццы «Маргарита»

Роскачество провело исследование качества сыра, используемого в пиццах «Маргарита» наиболее известных пиццерий, а также в полуфабрикатах. Согласно опубликованным результатам, в шести из двадцати исследованных образцов был выявлен фальсифицированный сыр.
В частности, в пиццах, реализуемых под торговыми марками «Цезарь», «Токио-City», «Ozon fresh x Траттория сыроварня», «Империя пиццы», PizzaSushiWok и «ПиццаН», при заявленном сыре моцарелла в действительности использовались аналогичные по вкусу продукты на растительной основе. Помимо этого, в продукции «Додо пицца», «Папа Джонс» и Il Patio эксперты Роскачества зафиксировали возможную частичную замену молочных жиров растительными компонентами.
Вместе с тем, по итогам проверки, в пиццах торговых марок La Trattoria, Spar, «Маркет Collection», Domino Pizza, Zotman pizza, «Вкусвилл гурмэ», «Алло! Пицца», «Тануки», «Много лосося», «Сыроварня» и «Якитория» использовался натуральный сыр, соответствующий заявленному составу.
В Роскачестве пояснили, что для анализа была выбрана именно пицца «Маргарита», поскольку в других разновидностях пиццы больше ингредиентов, содержащих растительные жиры, что может затруднить идентификацию фальсификата и привести к ложноположительным результатам.
«В маркировке закупленных пицц “Маргарита” ни на одной этикетке в составе сыра нигде изначально не было указано наличие растительных жиров, в том числе в замороженной пицце. Лабораторные анализы доказали их наличие в некоторых образцах. Это нарушает требования к маркировке пищевой продукции», — в Роскачестве.
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