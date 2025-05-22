Роскачество обнаружило поддельный сыр в трети популярных марок пиццы «Маргарита»

«В маркировке закупленных пицц “Маргарита” ни на одной этикетке в составе сыра нигде изначально не было указано наличие растительных жиров, в том числе в замороженной пицце. Лабораторные анализы доказали их наличие в некоторых образцах. Это нарушает требования к маркировке пищевой продукции», — в Роскачестве.