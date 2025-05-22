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Роскачество обнаружило поддельный сыр в трети популярных марок пиццы «Маргарита»

Организация провела исследование среди популярных пиццерий и выявила бренды, которые используют заменители сыра на растительной основе.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Роскачество провело исследование качества сыра, используемого в пиццах «Маргарита» наиболее известных пиццерий, а также в полуфабрикатах. Согласно опубликованным результатам, в шести из двадцати исследованных образцов был выявлен фальсифицированный сыр.

В частности, в пиццах, реализуемых под торговыми марками «Цезарь», «Токио-City», «Ozon fresh x Траттория сыроварня», «Империя пиццы», PizzaSushiWok и «ПиццаН», при заявленном сыре моцарелла в действительности использовались аналогичные по вкусу продукты на растительной основе. Помимо этого, в продукции «Додо пицца», «Папа Джонс» и Il Patio эксперты Роскачества зафиксировали возможную частичную замену молочных жиров растительными компонентами.

Вместе с тем, по итогам проверки, в пиццах торговых марок La Trattoria, Spar, «Маркет Collection», Domino Pizza, Zotman pizza, «Вкусвилл гурмэ», «Алло! Пицца», «Тануки», «Много лосося», «Сыроварня» и «Якитория» использовался натуральный сыр, соответствующий заявленному составу.

В Роскачестве пояснили, что для анализа была выбрана именно пицца «Маргарита», поскольку в других разновидностях пиццы больше ингредиентов, содержащих растительные жиры, что может затруднить идентификацию фальсификата и привести к ложноположительным результатам.

«В маркировке закупленных пицц “Маргарита” ни на одной этикетке в составе сыра нигде изначально не было указано наличие растительных жиров, в том числе в замороженной пицце. Лабораторные анализы доказали их наличие в некоторых образцах. Это нарушает требования к маркировке пищевой продукции», — в Роскачестве.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».