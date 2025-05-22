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Решетников: торговля между Россией и странами БРИКС выросла на 17,5%

По итогам 2024 года торговля между Россией и странами БРИКС выросла на 17,5%. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи министров экономики и внешней торговли БРИКС, которая прошла в столичном городе Бразилиа. При этом российский экспорт увеличился на четверть, добавил он.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«То, что раньше было уделом единиц, сегодня становится реальностью для остального мира, В последние годы некоторые страны решили пренебречь торговым правом, вводя против России торговые ограничения, а сейчас сами становятся жертвами подобного отношения со стороны своих же партнеров», — подчеркнул Решетников.

По его словам, велик риск, что некоторые члены ВТО будут решать свои проблемы напрямую с оппонентом и в ущерб остальным участникам международной торговли.

«Учитывая масштаб ситуации, такое развитие событий — прямой путь к краху многосторонней торговой системы, и этот крах необходимо предотвратить. Однако текущий кризис может стать катализатором для реформы ВТО, правила которой, действительно, требуют модернизации. У стран БРИКС есть возможность возглавить этот процесс», — добавил министр.

Он отметил, что в прошлом году был запущен специальный механизм консультаций БРИКС на уровне представительств этих стран при ВТО.

«Надеюсь, что откровенный диалог в этом формате поможет странам БРИКС усилить свой голос на площадке ВТО и в конечном счёте восстановить предсказуемость в международной торговле», — сказал министр.

По итогам встречи страны БРИКС подписали пакет документов по практическим направлениям сотрудничества, включая Рамочное соглашение по торговле и устойчивому развитию, а также Декларацию БРИКС по сотрудничеству в сфере многосторонней торговой системы и ВТО.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».