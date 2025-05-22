Решетников: торговля между Россией и странами БРИКС выросла на 17,5%

По итогам 2024 года торговля между Россией и странами БРИКС выросла на 17,5%. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе встречи министров экономики и внешней торговли БРИКС, которая прошла в столичном городе Бразилиа. При этом российский экспорт увеличился на четверть, добавил он.