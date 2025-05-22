Решетников: торговля между Россией и странами БРИКС выросла на 17,5%

«То, что раньше было уделом единиц, сегодня становится реальностью для остального мира, В последние годы некоторые страны решили пренебречь торговым правом, вводя против России торговые ограничения, а сейчас сами становятся жертвами подобного отношения со стороны своих же партнеров», — подчеркнул Решетников.
По его словам, велик риск, что некоторые члены ВТО будут решать свои проблемы напрямую с оппонентом и в ущерб остальным участникам международной торговли.
«Учитывая масштаб ситуации, такое развитие событий — прямой путь к краху многосторонней торговой системы, и этот крах необходимо предотвратить. Однако текущий кризис может стать катализатором для реформы ВТО, правила которой, действительно, требуют модернизации. У стран БРИКС есть возможность возглавить этот процесс», — добавил министр.
Он отметил, что в прошлом году был запущен специальный механизм консультаций БРИКС на уровне представительств этих стран при ВТО.
«Надеюсь, что откровенный диалог в этом формате поможет странам БРИКС усилить свой голос на площадке ВТО и в конечном счёте восстановить предсказуемость в международной торговле», — сказал министр.
По итогам встречи страны БРИКС подписали пакет документов по практическим направлениям сотрудничества, включая Рамочное соглашение по торговле и устойчивому развитию, а также Декларацию БРИКС по сотрудничеству в сфере многосторонней торговой системы и ВТО.
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