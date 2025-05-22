Раз пошла такая планка: банки хотят ввести лимит на переводы с карт подростков

Банки предлагают установить обязательный лимит на операции по картам подростков. С такой инициативой выступил Национальный совет финансового рынка (документ есть у «Известий»). Это нужно, чтобы карты не использовали мошенники для вывода денег. Порог предлагают установить более чем лояльный — в 200 тыс. рублей в месяц, и его можно будет превысить — с разрешения родителей. Сейчас власти обсуждают запрет на открытие счета людям до 18 лет без согласия взрослых — но у этой инициативы слишком много минусов, считают участники финрынка. Поможет ли новое предложение банков в борьбе с мошенниками и почему выбрана именно такая отметка — 200 тыс. — в материале «Известий».