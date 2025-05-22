Раз пошла такая планка: банки хотят ввести лимит на переводы с карт подростков

Банки предлагают установить обязательный лимит на операции по картам подростков. С такой инициативой выступил Национальный совет финансового рынка (документ есть у «Известий»). Это нужно, чтобы карты не использовали мошенники для вывода денег. Порог предлагают установить более чем лояльный — в 200 тыс. рублей в месяц, и его можно будет превысить — с разрешения родителей. Сейчас власти обсуждают запрет на открытие счета людям до 18 лет без согласия взрослых — но у этой инициативы слишком много минусов, считают участники финрынка. Поможет ли новое предложение банков в борьбе с мошенниками и почему выбрана именно такая отметка — 200 тыс. — в материале «Известий».
Ограничения для карт подростков
Банкам нужно дать возможность устанавливать лимит на операции по счетам лиц от 14 до 18 лет, но судя по всему, клиенты его особо и не заметят: предлагаемая планка — 200 тыс. рублей в месяц. Превысить его можно будет только с согласия родителей.
Таким образом Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает скорректировать законопроект, который запретит несовершеннолетним открывать банковские счета без письменного согласия родителей — сейчас это по собственной инициативе делают только некоторые игроки. Поправки к документу, который на прошлой неделе приняли в первом чтении, совет направил в ЦБ и Госдуму (есть у «Известий»). В НСФР призывают применить более гибкое регулирование вместо жестких ограничений.
Сейчас Гражданский кодекс дает подросткам право свободно распоряжаться заработанными средствами, подчеркнул председатель НСФР Андрей Емелин. Кроме того, усложнение клиентского пути может отпугнуть многих в возрасте до 18 лет от открытия счетов — что плохо повлияет на финансовую грамотность молодежи, подтвердили в банке «Зенит».
В НСФР обратили внимание, что появляется риск подделки согласий законных представителей несовершеннолетних. Чтобы застраховаться от этого, банкам придется выстроить механизмы проверки этих документов, что приведет к дополнительным тратам на обучение сотрудников и обновление софта.
— Любая проверка документов — это целый процесс, который требует настройки. Для массового бизнеса он всегда связан с автоматизацией и большими затратами на реализацию, причем не только материальными, но и временными, — пояснил замдиректора департамента развития розничного бизнеса банка «Зенит» Михаил Воронько.
Цифровой формат взаимодействия поможет минимизировать риск подделки заявлений и не допустить ухудшения клиентского пути, уточнили в пресс-службе ВТБ. Например, можно разрешить родителям оформлять согласие в мобильном приложении банка. В любом случае, чтобы разработать прозрачный и удобный механизм, рынку потребуется время.
Именно поэтому НСФР также предлагает удлинить время вступления законопроекта в силу — до 180 дней после его принятия. В нынешнем варианте документ заработает сразу, что создаст трудности для банков.
Власти уже близки к принятию законопроекта. Зампред ЦБ Алексей Гузнов и глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказали «Известиям», что с большой вероятностью документ примут уже в весеннюю сессию работы парламента (она продлится до 3 августа).
Банк России получил обращение НСФР и рассмотрит его в установленном порядке, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.
Как детей втягивают в мошенничество
Лимит в 200 тыс. рублей более чем достаточен для подростков, но при этом очень мал для дропперской деятельности. Ограничение на объем операций по таким картам сделает их непривлекательными для злоумышленников.
Банки поддерживают инициативу НСФР. В ВТБ уточнили, что молодые люди редко переводят крупные суммы, поэтому довольно лояльные лимиты не должны повлиять на их активность. Но это защитит их от действий мошенников и участия в дропперских схемах — когда карты молодых людей используют для вывода украденных средств, обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций.
Преступники активно вовлекают подростков в дропперство, рассказывал «Известиям» зампред Банка России Герман Зубарев. Молодым людям предлагают деньги за передачу карт в пользование третьим лицам. Злоумышленники вовлекают всё новых людей в такие схемы с помощью сетевого маркетинга.
«Пластик» несовершеннолетних особенно ценен для преступников, ведь переводы по ним контролируются хуже, пояснил экономист Андрей Бархота. Происхождение средств не вызывает у банков вопросов, ведь у подростков часто нет собственных доходов, и они получают деньги от родителей. Кроме того, стоимость вовлечения их в такие схемы, как правило, ниже — лица до 18 лет готовы стать дропперами за гораздо меньшие деньги, чем взрослые люди.
Число дропперов среди молодых людей с каждым годом увеличивается, сообщил управляющий партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин. Однако даже несовершеннолетних нарушителей могут привлечь не только к гражданской, но и к уголовной ответственности.
Если на счет молодого дроппера попадут деньги жертвы преступников, он или его родители будут обязаны вернуть их потерпевшему, уточнил Алексей Добрынин. С 16 лет он может получить реальный срок за соучастие в мошенничестве или за отмывание доходов.
Родительский контроль станет одним из барьеров для использования несовершеннолетних в преступных схемах, но не поможет полностью решить проблему, подчеркнул Алексей Добрынин. Ведь в преступную схему можно будет вовлечь молодых людей с уже открытым счетом.
В таком случае именно лимиты на переводы могут создать препятствия для мошенников, не навредив законопослушным клиентам. Обороты украденных денег по дропперским картам, которые применяются в схемах, могут быть как выше, так и ниже 200 тыс. рублей, поэтому предлагаемая мера наиболее эффективно создаст для злоумышленников реальные трудности в сочетании с ограничением общего количества карт на одного клиента в одном банке и уже действующими мерами контроля за признаками незаконных операций, пояснил председатель НСФР Андрей Емелин.
Кроме того, можно создавать специальные подростковые продукты, устанавливать разумные лимиты и работать над системой информирования родителей о платежах лиц до 18 лет, предложили в банке «Зенит».
Инициатива НСФР направлена на поиск баланса между безопасностью и доступностью финансовых сервисов для подростков, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Лимит в 200 тыс. рублей по операциям обеспечит ограниченную, но достаточную свободу пользования счетом без необходимости получать письменное разрешение родителей. При этом инициатива будет пресекать активность дропперов.