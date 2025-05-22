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Новый банк развития БРИКС официально принял Алжир

Новый банк развития БРИКС расширил список участников, официально приняв Алжир, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
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Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

«Новый банк развития БРИКС (НБР) официально принял Алжир в качестве новой страны-участницы», — сказано в релизе.

Алжир 19 мая 2025 года сдал на хранение документ о присоединении в соответствии с положениями соглашения Нового банка развития.

«От лица Нового банка развития я поздравляю Алжир с присоединением к НБР. Алжир играет важную роль не только в экономике Северной Африки, но на на глобальном уровне, а также безусловно поспособствует укреплению позиций банка на мировой финансовой арене», — заявила президент НБР Дилма Руссефф.

Как отметил министр финансов Алжира Абделькарим Боузерд, членство страны в НБР показывает ее веру в «жизненно важную роль этого учреждения в финансировании глобального развития и его статус как ключевого игрока, способного предложить альтернативные и инновационные решения для содействия росту и устойчивости экономик государств-участников».

Расширение Нового банка развития БРИКС является частью стратегии банка по превращению в ведущего поставщика решений для инфраструктуры и устойчивого развития для стран с формирующимся рынком и развивающихся государств, добавляется в релизе.