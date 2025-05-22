Новый банк развития БРИКС официально принял Алжир

«От лица Нового банка развития я поздравляю Алжир с присоединением к НБР. Алжир играет важную роль не только в экономике Северной Африки, но на на глобальном уровне, а также безусловно поспособствует укреплению позиций банка на мировой финансовой арене», — заявила президент НБР Дилма Руссефф.