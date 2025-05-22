Новый банк развития БРИКС официально принял Алжир

Алжир 19 мая 2025 года сдал на хранение документ о присоединении в соответствии с положениями соглашения Нового банка развития.
«От лица Нового банка развития я поздравляю Алжир с присоединением к НБР. Алжир играет важную роль не только в экономике Северной Африки, но на на глобальном уровне, а также безусловно поспособствует укреплению позиций банка на мировой финансовой арене», — заявила президент НБР Дилма Руссефф.
Как отметил министр финансов Алжира Абделькарим Боузерд, членство страны в НБР показывает ее веру в «жизненно важную роль этого учреждения в финансировании глобального развития и его статус как ключевого игрока, способного предложить альтернативные и инновационные решения для содействия росту и устойчивости экономик государств-участников».
Расширение Нового банка развития БРИКС является частью стратегии банка по превращению в ведущего поставщика решений для инфраструктуры и устойчивого развития для стран с формирующимся рынком и развивающихся государств, добавляется в релизе.