Назван банк, где можно открыть вклад под 31% годовых

С 21 мая Ак Барс Банк запустил новый вклад «Жаркий процент», следует из обновленных тарифов кредитной организации.
Однако, чтобы получить столь высокую прибыль, надо соблюсти несколько условий. Депозит на таких условиях доступен только новым клиентам. Срок действия вклада — три месяца по ставке 31% годовых, включая надбавку для новых клиентов. Минимальная и одновременно максимальная сумма размещения на таких условиях составляет 50 тысяч рублей. На суммы, превышающие этот лимит, действует ставка 19% годовых.
Начисление процентов осуществляется ежедневно, начиная со второго дня после открытия вклада, выплата производится в конце срока. Оформить вклад можно исключительно в отделениях банка за пределами Республики Татарстан.
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