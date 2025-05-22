Назван банк, где можно открыть вклад под 31% годовых

Однако, чтобы получить столь высокую прибыль, надо соблюсти несколько условий. Депозит на таких условиях доступен только новым клиентам. Срок действия вклада — три месяца по ставке 31% годовых, включая надбавку для новых клиентов. Минимальная и одновременно максимальная сумма размещения на таких условиях составляет 50 тысяч рублей. На суммы, превышающие этот лимит, действует ставка 19% годовых.