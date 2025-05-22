Квартира за полцены: скидки на новостройки в Москве в мае достигли 55−60%

Эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» оценивают долю новостроек со скидками в Москве выше — 85% против 70% в начале года. В данном случае учитываются не только скидки, которые представлены в открытом доступе (на сайтах застройщика, площадках объявлений), но и скрытые дисконты, которые выявляются экспертами при прозвоне девелоперов и/или посещении офиса продаж. «Скидки на квартиры в новостройках могут быть и у 100% застройщиков. Разговоров про скидки много, на фоне этого формируются и определенные ожидания у покупателей. Так что маркетинговые стратегии практически всех застройщиков сейчас включают скидки и в рекламных кампаниях, и в индивидуальных предложениях для покупателей», — добавил руководитель отдела по работе с новостройками сервиса TYMY Александр Перевозников.