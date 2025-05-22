Курс биткоина впервые преодолел историческую отметку в 110 тысяч долларов

Глобальный со-руководитель рынков FalconX Джошуа Лим отмечает: биткоин медленно, но уверенно идет к новым максимумам. Спрос на биткоин от сделок SPAC и PIPE приводит к премиям на спотовых площадках, таких как Coinbase. В числе активных покупателей теперь — недавно созданные публичные компании-криптогиганты и фирмы с небольшой капитализацией. Они используют разные схемы финансирования — от конвертируемых облигаций до привилегированных акций. Среди новых игроков — совместный проект Cantor Fitzgerald, Tether и SoftBank Twenty One Capital Inc., а также структурируемая через Nasdaq сделка компании Strive Enterprises.