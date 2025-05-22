Курс биткоина впервые преодолел историческую отметку в 110 тысяч долларов

Биткоин на ранних азиатских торгах в четверг вырос на 2,2% и достиг 110 707 долларов, после чего, по данным Bloomberg, случилась небольшая коррекция.
Рост криптовалюты подстегнул оптимизм рынка: в сенате США продвигается законопроект о стейблкоинах. Он дает надежду криптокомпаниям на более четкое регулирование. Волну покупок подпитывает и стратегия компании Майкла Сейлора, которая накопила биткоинов более чем на 50 млрд долларов. За ней в сектор устремились и другие инвесторы, рассчитывая повторить этот успех.
Биткоин обновил курс на фоне подготовки Дональда Трампа к встрече с владельцами мемкоина на ужине в пригороде Вашингтона. Это вызвало споры среди экспертов по этике из-за возможного конфликта интересов.
Глобальный со-руководитель рынков FalconX Джошуа Лим отмечает: биткоин медленно, но уверенно идет к новым максимумам. Спрос на биткоин от сделок SPAC и PIPE приводит к премиям на спотовых площадках, таких как Coinbase. В числе активных покупателей теперь — недавно созданные публичные компании-криптогиганты и фирмы с небольшой капитализацией. Они используют разные схемы финансирования — от конвертируемых облигаций до привилегированных акций. Среди новых игроков — совместный проект Cantor Fitzgerald, Tether и SoftBank Twenty One Capital Inc., а также структурируемая через Nasdaq сделка компании Strive Enterprises.
На рынке деривативов трейдеры выставили крупные позиции: по данным Deribit, максимальный интерес сосредоточен в колл-опционах на 110 000 долларов, 120 000 долларов и 300 000 долларов с истечением 27 июня. Рыночный аналитик IG Тони Сикамор считает, что недавнее падение ниже 75 000 долларов было лишь коррекцией в бычьем тренде. Для нового импульса роста биткоину нужно закрепиться выше 110 000 долларов.
По данным на 10:07 по московскому времени, курс биткоина составлял 110 682,7 доллара.
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