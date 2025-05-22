Россиянам напомнили, кто имеет право на дополнительные дни отпуска

«По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. В этом случае следует обратить внимание на то, что разделение на части отпуска возможно только в случае, если обе стороны, работодатель и работник, согласны на его разделение. Если работник не согласен, он вправе требовать предоставление отпуска без его разделения на части», — подытожила юрист.