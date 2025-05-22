Россиянам напомнили, кто имеет право на дополнительные дни отпуска

Она напомнила, что некоторые работники имеют право на предоставление удлиненного основного отпуска. Например, работающие инвалиды. Также ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются сотрудникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и некоторых других случаях.
«Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. При этом нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются», — подчеркнула юрист.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику каждый год. Право на его использование за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. Стороны могут прийти к соглашению о предоставлении отпуска и до истечения шести месяцев.
Эксперт подчеркнула, что есть случаи, когда работодатель обязан предоставить по заявлению работника отпуск до истечения шести месяцев работы, в частности:
- женщинам — перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпуском, установленной у данного работодателя. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года. Такой график обязателен как для работодателя, так и для работника.
«Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Например, по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя», — рассказала Ноженко.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. Если работнику своевременно не была произведена его оплата либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
«По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. В этом случае следует обратить внимание на то, что разделение на части отпуска возможно только в случае, если обе стороны, работодатель и работник, согласны на его разделение. Если работник не согласен, он вправе требовать предоставление отпуска без его разделения на части», — подытожила юрист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».