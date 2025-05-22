Китай в апреле приобрел у России алюминия на рекордную сумму

Поставки в середине весны выросли в 1,8 раза в годовом выражении. В результате доля российских компаний в импорте Китая за год подскочила почти вдвое — до 39,5% с 22,7% в апреле прошлого года.
Помимо российских компаний, крупные поставки в Китай также были у Таиланда, который нарастил продажи этой продукции на 9% — до 160 миллионов долларов. Остальные же крупные экспортеры, наоборот, сократили отгрузки: Малайзия — на 7%, до 137,2 миллиона долларов, Япония — на 9%, до 102 миллионов долларов, а Южная Корея — на 3%, до 74 миллионов долларов.
Всего за 4 месяца с начала года российские компании поставили на китайский рынок алюминия на 2,05 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше уровня годом ранее. При этом в целом за данный период местные компании увеличили ввоз этого металла из-за рубежа на 1,7% в годовом выражении — до 5,6 миллиарда долларов.
Россия последние несколько лет переориентирует поставки алюминия на азиатский рынок. Помимо Китая, как ранее подсчитало агентство, Южная Корея, другой крупный импортер этого российского металла, в апреле закупила его также на рекордную сумму — 126,4 миллиона долларов.