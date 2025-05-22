Китай в апреле приобрел у России алюминия на рекордную сумму

Помимо российских компаний, крупные поставки в Китай также были у Таиланда, который нарастил продажи этой продукции на 9% — до 160 миллионов долларов. Остальные же крупные экспортеры, наоборот, сократили отгрузки: Малайзия — на 7%, до 137,2 миллиона долларов, Япония — на 9%, до 102 миллионов долларов, а Южная Корея — на 3%, до 74 миллионов долларов.