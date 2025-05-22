Россиянам напомнили о празднике криптовалют 22 мая

18 мая 2010 года на форуме BitcoinTalk программист Ласло Хейниц выступил с предложением: он готов был выплатить 10 тысяч биткоинов за доставку двух пицц. Изначально сообщение осталось без ответа, но после обновления поста 21 мая ситуация изменилась. Уже 22 мая студент Джереми Стардивент привез Хейницу две пиццы с грибами от Papa John’s и получил вознаграждение в криптовалюте.