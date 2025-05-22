Россиянам напомнили о празднике криптовалют 22 мая

18 мая 2010 года на форуме BitcoinTalk программист Ласло Хейниц выступил с предложением: он готов был выплатить 10 тысяч биткоинов за доставку двух пицц. Изначально сообщение осталось без ответа, но после обновления поста 21 мая ситуация изменилась. Уже 22 мая студент Джереми Стардивент привез Хейницу две пиццы с грибами от Papa John’s и получил вознаграждение в криптовалюте.
Именно так биткоин использовали в первой истории реальной сделке.
На тот момент цена заказа составила лишь 25 долларов. Сегодня, с учетом текущего курса, один биткоин стоит 106 261 доллар, а общая стоимость заказа пиццы превышает 1 миллиард долларов. Стардивент не стал обладателем состояния: полученные за пиццу биткоины были потрачены во время путешествия по США вместе с девушкой.
Вместе с тем, вклад Хейница в развитие биткоин-экосистемы значительно шире, чем знаменитая сделка, стоившая ему 10 тысяч BTC, несмотря на то, что именно эта транзакция принесла автору всемирную известность.
Пионер разработки GPU-майнинга
Присоединившись к биткоин-сообществу в конце 2009 года, Хейниц стал активным участником разработки и поддержки первого релиза Bitcoin Core для macOS. В мае 2010 года он вывел на обсуждение новую концепцию — добычу биткоинов с помощью графических процессоров. Ранее майнинг осуществлялся только на центральных процессорах (CPU), и более эффективные способы увеличения вычислительной мощности не рассматривались.
Хейниц предположил, что видеокарты, отвечающие за обработку графики, обладают большим потенциалом для майнинга по сравнению с CPU. Его экспериментальные расчеты подтвердили: при переходе на GPU удалось увеличить хешрейт в десятки раз.
Однако, реакция создателя биткоина, Сатоши Накамото, на предложение Хейница была весьма сдержанной — по его мнению, столь значительный технологический скачок для сетевой инфраструктуры был преждевременным. Не получив поддержки, Хейниц решил не заниматься активным продвижением своего проекта. Тем не менее, выкладывание разработанного им кода на форум Bitcointalk позволило другим энтузиастам быстро адаптировать и портировать технологию для различных операционных систем.
В шутку Хейниц впоследствии признавался, что, возможно, стоило придержать свой код в секрете. Однако именно благодаря его решимости и открытости GPU-майнинг стал катализатором эволюции всей криптовалютной индустрии.
Bitcoin Pizza Day: традиция и современные форматы
С каждым годом Bitcoin Pizza Day приобретает все большую популярность, переросши в символичное событие для криптоиндустрии и массового пользователя. День 22 мая стал датой, когда компании и сообщества устраивают тематические акции и вечеринки, проводят розыгрыши призов, выпускают стилизованные цифровые коллекционные токены, а также NFT-проекты на тему пиццы.
К примеру, одна из известных сетей пиццерий распределяла 10 тысяч бесплатных кусочков пиццы среди своих клиентов. NFT-платформы регулярно презентуют тематические коллекции изображений, фотографий и токенов, вдохновлённых этим историческим событием.
Для криптокомпаний событие становится поводом для масштабных конкурсов. Так, призы могут варьироваться от бесплатных пицц до месячных абонементов на доставку. Участникам предлагается проявить креативность: ответить на вопросы, создать оригинальные мемы либо попытаться спрогнозировать курс биткоина к началу 22 мая.
Инициативу подхватывают не только энтузиасты криптовалют, но и профессиональные пиццайоло со всего мира. Например, одна из крупных криптобирж запускала конкурс с призовым фондом в 20 тысяч, а для начинающих мастеров предусматривались поощрения за лучшие рецепты биткоин-пиццы при соблюдении определённых условий.
С 2017 года Bitcoin Pizza Day твердо закрепился в календаре криптоиндустрии как обязательное культурное событие, поддерживаемое как профессиональным сообществом, так и широкой аудиторией — на фоне продолжающейся популярности истории о первой реальной покупке с помощью биткоина.
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